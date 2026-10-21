Desmienten que Lilita Carrió evalúe ser candidata de Kicillof en CABA

"Un despropósito delirante, sin asidero alguno. Dejen de operar", posteó el legislador Maximiliano Ferraro en su cuenta de X. El diputado de la Coalición Cívica cuestionó al portal El Economista que compartió una nota en la que aseguraba que Elisa "Lilita" Carrió estimaba candidatearse por el espacio Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof en las elecciones legislativas del año que viene representando a Ciudad de Buenos Aires.

"Hay charlas entre la Coalición Cívica y el Movimiento derecho al Futuro para que Lilita pelee una banca en Diputados por la Ciudad, con el sello del gobernador. 'Sería para enfrentar a Peter Thiel, es decir a Milei', aseguran dirigentes cercanos a la chaqueña", destacó el tuit correspondiente al sitio periodístico y que Ferraro compartió subrayando la inscripción "Fake News". De esa manera, el dirigente desmintió los rumores y calificó de "delirante" la información.

Hace apenas algunas horas, Elisa Carrió quedó en el centro de la discusión política por sus críticas al gobierno de Javier Milei. En redes sociales advirtió que el Ejecutivo podría estar "escondiendo algo" y planteó dudas sobre un eventual retiro de capitales o dificultades para financiar la deuda de corto plazo. "La recesión es enorme y algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado", escribió, en un mensaje en el que también cuestionó la reacción del Presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo, frente al escenario internacional.

Incluso, en las últimas semanas, Carrió también señaló a Milei por presunto abuso de autoridad y violencia de género, mediática y digital, a raíz de los insultos que el mandatario dirigió a la periodista Maru Duffard. Además, volvió a cuestionar las políticas oficiales vinculadas con los recursos naturales, la soberanía y la situación económica de la clase media. Aunque dejó los cargos electivos, la dirigente mantiene presencia pública a través de entrevistas y declaraciones, desde las cuales busca instalar advertencias sobre el rumbo institucional y económico del país.