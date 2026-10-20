Guerra de freakis entre Lilia Lemoine y Guillermo Moreno: "Viejo pelotudo"

"Moreno creyendo que puede hablar de tecnología a la par de Elon Musk... viejo pelotudo, acabás de ver un auto volador! Si acá se podía dar Internet a las escuelas rurales sin Starlink... ¿Por qué no lo hizo? No podés ser tan soberbio", tuiteó Lilia Lemoine en su cuenta de X. La legisladora libertaria apuntó contra las declaraciones del ex funcionario kirchnerista compartiendo un posteo del cineasta Santiago Oría en el que se observa un video editado, desarrollado con IA ,del dirigente peronista.

En el mensaje original subido por Oría, en sus redes sociales, se visualiza a Guillermo Moreno realizando distintas declaraciones televisivas criticando a Elon Musk y su proyecto de internet Starlink. En el editado audiovisual de manera humorística, el cineasta libertario agregó el tema musical del reconocido dibujo animado "Los Picapiedras" (The Flinstones) de Hanna-Barbera mechando fragmentos elaborado con del fundador de la agrupación Principios y Valores disfrazado de cavernícola.

En los dichos del ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner se puede interpretar los distintos motivos de defensa a los proyectos de cooperativas de telecomunicación de distintas regiones del país, marcando un contraste con la empresa multinacional del multimillonario sudafricano-estadounidense. Como desenlace de la secuencia, Oría añadió la prueba del Tesla Roadster que se llevo a cabo en la pista de pruebas de SpaceX, ubicado en Texas, y fue viralizado en las redes sociales. En el fragmento, el vehículo presentado por Musk pudo suspenderse en el aire por varios segundos convirtiéndose en el primer automóvil que mantiene movimientos en el aire.

Guillermo Moreno viene cuestionando a Musk por su modelo de negocios y por el impacto que, según sostuvo, podría tener la expansión de sus empresas tecnológicas sobre la industria nacional. En esos dichos, el dirigente peronista lo calificó como "un pibe que hace negocios de aire" y criticó especialmente la llegada de Starlink, el servicio de internet satelital del empresario, al advertir sobre la competencia que representa para las cooperativas y las compañías locales.

El cruce volvió a poner en discusión dos posiciones contrapuestas: la defensa de la industria y las empresas nacionales que sostiene Moreno por un lado y la postura en favor dela apertura económica y la innovación privada que reivindica el oficialismo por el otro. Mientras tanto, Lemoine y Moreno se dirimen en redes sociales el titulo de mejor espadachín digital.