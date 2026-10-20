Encuesta de la UBA: el 68 por ciento de las mujeres rechaza a Milei

El último Monitor Socio-Político del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), registró una marcada diferencia entre mujeres y varones en las preferencias sobre la continuidad del gobierno de Javier Milei. El dato central del relevamiento, realizado en septiembre de este año, indica que el 68% de las mujeres consultadas prefiere un cambio de gobierno en 2027, frente al 32% que quiere que continúe la actual administración. Entre los varones, la tendencia se invierte: el 53% se inclina por la continuidad y el 47% por un cambio. Sin dudas, la brecha de 21 puntos porcentuales entre ambos grupos constituye uno de los principales hallazgos políticos del estudio.

El resultado muestra que una amplia mayoría de las mujeres encuestadas no quiere que la administración libertaria continúe en un segundo mandato, aunque eso no implicaría que todas ellas apoyen al mismo candidato opositor ni que necesariamente votarían por una única fuerza política.La diferencia entre géneros también aparece en las evaluaciones sobre la economía, la política y la situación social. Según los resultados difundidos del Monitor Socio-Político, el 61% de las mujeres califica negativamente la situación económica, frente al 47% de los varones. En el caso de las mujeres, el 21% tiene una valoración positiva y el resto se distribuye entre las respuestas intermedias. Entre los hombres, la evaluación positiva llega al 35%. En otras palabras, la valoración económica desfavorable es 14 puntos más alta entre las mujeres que entre los varones.

La percepción sobre la evolución económica durante los doce meses anteriores profundiza esa distancia. El 66% de las mujeres considera que la economía empeoró, mientras que el 27% sostiene que mejoró. Entre los varones, el 46% observa un deterioro y el 45% percibe una mejora. La diferencia entre ambos grupos respecto de la percepción negativa alcanza los 20 puntos porcentuales, una brecha que también se manifiesta al consultar sobre las expectativas para el año siguiente.

En ese terreno, el 59% de las mujeres cree que la situación económica nacional empeorará durante los próximos doce meses, frente al 42% de los hombres. El pesimismo económico femenino convive, sin embargo, con una porción considerable que espera una recuperación: el 31% de las mujeres anticipa una mejora. Entre los varones, el 46% espera una evolución favorable y el 42% prevé un deterioro. Los porcentajes difundidos permiten advertir que la brecha no se limita a una evaluación retrospectiva de la gestión económica, sino que también alcanza las expectativas sobre el futuro.

Cuando la consulta se traslada a la situación económica personal y familiar, la distancia entre ambos grupos continúa presente, aunque las valoraciones son menos negativas que las referidas a la economía nacional. El 45% de las mujeres califica desfavorablemente su situación económica personal y familiar, contra el 34% de los varones. En relación con las perspectivas para los siguientes doce meses, el 44% de las mujeres cree que su situación empeorará y el 34% espera una mejora. Entre los hombres, en cambio, el 46% anticipa una mejora y el 31% prevé un deterioro.

La evaluación de la gestión nacional también presenta un balance desfavorable en el conjunto de la muestra. El 57% de los encuestados desaprueba la administración de Milei y el 43% la aprueba. La valoración de la imagen presidencial reproduce esa distribución: el 57% expresa una opinión negativa y el 43% una positiva. El resultado muestra una sociedad dividida, aunque con predominio de las evaluaciones adversas. La polarización se hace especialmente visible al considerar el voto de 2023: entre quienes eligieron a La Libertad Avanza en el balotaje, el 79% aprueba la gestión y el 21% la desaprueba; entre quienes votaron a Unión por la Patria, la desaprobación alcanza el 97%.

La metodología técnica constituye un aspecto central para interpretar el alcance de los datos. El Monitor Socio-Político de septiembre de 2026 fue elaborado sobre una muestra de 3.031 personas mayores de 18 años, con cobertura nacional. El trabajo de campo se realizó entre el 15 y el 23 de septiembre de este año mediante encuestas online geolocalizadas. El informe difundido declara un margen de error de aproximadamente ±2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. En definitiva, el dato más contundente del Monitor Socio-Político de septiembre es la distancia entre mujeres y varones frente a la continuidad del Gobierno: el 68% de las mujeres quiere un cambio en 2027, frente al 47% de los hombres.