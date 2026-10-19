El insólito video de una fiesta libertaria con comics de Milei y su hermana

La escena mezcla una pista de fiesta con una historieta política. Bajo luces violetas, una pantalla gigante proyecta versiones dibujadas de Javier Milei y su hermana Karina, mientras el público se reúne frente al escenario. El video fue publicado el 16 de octubre por la cuenta de X Arrepentidos de Milei, que se burló del encuentro y atribuyó su organización a Santiago Oría.

En las imágenes, el Presidente aparece con traje oscuro y su característica cabellera. A su lado, una figura rubia de saco claro representa a Karina. En otro tramo, la versión ilustrada de la hermana del mandatario ocupa por sí sola la pantalla, delante de una calle con paredes cubiertas de grafitis.

Abajo, el registro devuelve otra postal: cabezas de asistentes, teléfonos levantados y una persona ubicada detrás de una cabina. Los haces de luz cruzan el salón y tiñen la escena de violeta. El contraste entre la reunión y la fantasía proyectada es el centro del video: los dos principales referentes del oficialismo convertidos en protagonistas de una animación para acompañar una noche de militancia. El ocio se cruza con la política.

La publicación no disimula su intención irónica. Cuestiona lo que se ve en la pantalla y remata: “Imaginate terminar ahí un viernes a la noche”. Al momento de la consulta, el post superaba las 215 mil reproducciones y reunía cientos de respuestas. Entre ellas había bromas sobre la estética de la proyección y comparaciones entre los personajes dibujados y sus versiones reales.

La referencia a Oría conecta la escena con un nombre conocido de la comunicación libertaria. El realizador está detrás de producciones dedicadas a Milei, entre ellas Pandenomics y Milei: la serie. Sus trabajos combinan relato político y recursos del espectáculo. En el primero, el entonces economista llegó a encarnar a un superhéroe y a destruir una maqueta del Banco Central junto con otros participantes.

Ese antecedente ayuda a entender el lenguaje visual, aunque no acredita quién produjo la animación de esta fiesta. Tampoco la publicación identifica el lugar del encuentro ni permite establecer su fecha de realización. La organización es atribuida a Oría por la cuenta que compartió el clip.

Javier y Karina son protagonistas en la pantalla: el fragmento no permite afirmar que hayan asistido al salón. Lo que sí deja es una postal singular del fervor libertario, con sus líderes transformados en personajes de cómic y una puesta de luces más cercana a un boliche que a una reunión partidaria tradicional.