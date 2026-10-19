Encuesta: Milei y Máximo Kirchner empatan en imagen negativa

Javier Milei y Máximo Kirchner comparten un dato incómodo: más de la mitad de los consultados los evalúa negativamente. El informe público de septiembre de Giacobbe & Asociados registra un 56% de imagen negativa para el Presidente y un 56,3% para el líder de La Cámpora. Son tres décimas de distancia: un empate virtual, aunque sus niveles de adhesión dibujan escenarios muy distintos.

La diferencia aparece al mirar la imagen positiva. Milei reúne un 36%; Máximo, apenas un 11,5%, la cifra más baja entre los ocho dirigentes incluidos en el relevamiento. Así, el diferencial entre valoraciones favorables y desfavorables es de −20 puntos para el mandatario y de −44,8 para el diputado. El saldo del kirchnerista es el peor de toda la lista: acumula casi cinco opiniones negativas por cada positiva.

También difieren las respuestas intermedias. Un 6,9% califica de regular la imagen de Milei, frente a un 23,1% en el caso de Máximo. La categoría que agrupa desconocimiento y no respuesta alcanza el 1,1% para el Presidente y el 9,1% para el diputado. El rechazo parecido, por lo tanto, convive con una brecha de 24,5 puntos en la valoración favorable.

El estudio se realizó entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre de 2026, mediante encuestas a dispositivos móviles en todo el país. Incluyó 2.500 casos y declara un margen de error de ±2%. La muestra fue ajustada por cuotas de género, edad, estudios, ingresos y distribución territorial.

La comparación tampoco ofrece motivos de festejo al resto: todos los dirigentes medidos tienen un diferencial negativo. Sergio Massa encabeza los rechazos, con un 56,6%, seguido por Máximo y Milei. Cristina Kirchner y Axel Kicillof comparten un 52,9% de imagen negativa, pero el gobernador bonaerense obtiene un 35,6% de positiva y la expresidenta, un 27,2%. Máximo queda, además, 15,7 puntos por debajo de Cristina en imagen positiva. El apellido compartido no alcanza para igualar el respaldo de los dos.

Patricia Bullrich registra el menor rechazo del grupo, con un 48,9%, y un 35,8% de aprobación: su saldo de −13,1 puntos es el menos desfavorable. Mauricio Macri combina un 15% de positiva con un 51,6% de negativa. Victoria Villarruel cosecha un 11,7% y un 54,2%, respectivamente.

La economía aporta otro dato del clima social: un 54,7% dice que está empeorando y que lo sufre; un 22% afirma que mejora y ya lo siente. Esa percepción convive con una paradoja política: Milei lidera la imagen positiva, pero su rechazo lo acerca a uno de los apellidos que más confronta.