El spot que se suma al "operativo clamor" de Cristina Kirchner

El nuevo spot de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, que pone a vecinos de La Matanza a llamarla por un teléfono de tubo, recupera una de las estrategias más tradicionales del peronismo que se remonta a los tiempos de Juan Domingo Perón. La secuencia reclama que a la expresidenta le sea habilitada la candidatura a las próximas elecciones presidenciales de 2027 dentro del llamado "Operativo Clamor". En el despliegue audiovisual se utiliza un recurso narrativo para representar una comunicación directa entre la líder justicialista con los barrios más humildes del conurbano, en un contexto en el que el kirchnerismo busca sostener su centralidad política y proyectar su futuro electoral.

La pieza se inscribe en una tradición de campañas y acciones militantes que utilizan testimonios, imágenes cotidianas y referencias a la identidad popular para construir una convocatoria política. Por supuesto, la elección de La Matanza no es casual desde el punto de vista simbólico. El distrito bonaerense conducido por el intendente Fernando Espinoza es uno de los principales bastiones históricos del peronismo y ocupa un lugar estratégico en cualquier discusión sobre el armado electoral de la provincia de Buenos Aires.

En los días previos al Día de la Lealtad, celebrado el 17 de octubre, el kirchnerismo volvió a impulsar la consigna "Cristina presidenta", mientras el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó su propio acto en La Matanza. La coexistencia de convocatorias separadas expuso las diferencias entre el sector que responde a la ex jefa de Estado y Máximo Kirchner y el espacio que busca consolidar una alternativa propia alrededor del gobernador.

En el caso de Cristina Kirchner, la idea consiste en construir una presión política desde abajo hacia arriba: que sean los vecinos, las agrupaciones territoriales y las manifestaciones populares quienes reclamen su candidatura, en lugar de que la iniciativa aparezca exclusivamente como una decisión de la conducción partidaria. Por el momento, el "operativo clamor" se encuentra enmarcado en deseo y la expresión, ya que no existe una candidatura formalizada dentro del PJ, ni la ex mandataria ha decidido competir

En esta etapa, el reclamo adquiere una dimensión adicional por la situación judicial de la expresidenta. Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025 tras la condena en la causa Vialidad, que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por eso, aunque sus seguidores impulsen la consigna presidencial de cara al año que viene, una eventual candidatura enfrenta un impedimento jurídico mientras esa inhabilitación permanezca vigente. La apuesta consiste en mantener a la dirigente en el centro de la conversación política, reforzar su vínculo simbólico con los sectores populares y convertir las expresiones de apoyo en un argumento para discutir quién debe conducir al peronismo en la próxima elección presidencial.