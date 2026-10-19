Encuesta: el 57,4 por ciento cree que la economía "está empeorando"

La última encuesta de opinión pública de Giacobbe & Asociados, correspondiente a septiembre de 2026 y realizada entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, registró una percepción mayoritariamente negativa sobre la evolución de la economía argentina. El 57,4% de los encuestados afirmó que la situación económica está empeorando, al sumar las dos categorías que midieron esa respuesta: el 54,7% aseguró que está empeorando y que lo está sufriendo, mientras que otro 2,7% consideró que está empeorando, aunque no lo está sufriendo directamente.

Los resultados exponen una diferencia marcada entre la percepción de quienes consideran que la economía atraviesa un deterioro y aquellos que identifican una mejora en su evolución. El relevamiento distingue seis respuestas posibles ante la pregunta "¿Cómo sentís que está la economía?". El 22% de los participantes respondió que está mejorando y que lo está sintiendo, mientras que un 12,2% sostuvo que está mejorando, aunque todavía no percibe esa evolución en su situación personal. En conjunto, ambas categorías representan al 34,2% de la muestra que observa una mejora económica, una proporción 23,2 puntos porcentuales inferior a la correspondiente a quienes identifican un empeoramiento.

Por su parte, el 7,6% manifestó que la economía está estancada, sin registrar avances ni retrocesos significativos. El 0,8% restante respondió que no sabía o no contestó. La distribución de las respuestas muestra que la percepción de deterioro no se limita a quienes dicen experimentar sus consecuencias de manera directa, aunque la diferencia entre las dos categorías negativas es considerable: 54,7% frente a 2,7%. Esto significa que la mayor parte de quienes evalúan negativamente la situación económica también declara estar sufriéndola.

La suma de las respuestas negativas, que alcanza el 57,4%, constituye el principal dato de la medición económica. El porcentaje supera en 23,2 puntos porcentuales a la suma de quienes consideran que la economía está mejorando y en 49,8 puntos a quienes perciben un escenario de estancamiento. La encuesta de Giacobbe mide percepciones y evaluaciones personales: estos resultados no equivalen por sí mismos a una medición estadística de variables económicas como la inflación, el empleo, los salarios, el consumo o la actividad productiva.

El informe también incorporó una pregunta que buscó explorar las expectativas sobre el rumbo que debería tomar la Argentina frente a sus problemas estructurales. «Si la Argentina fuera una persona enferma que está en un hospital, ¿qué tipo de tratamiento creés que necesita?», planteó el estudio, utilizando una comparación con el sistema de salud para indagar qué clase de intervención consideran necesaria los ciudadanos.

La respuesta más elegida fue la alternativa de una "cirugía urgente, drástica y dolorosa para extirpar el problema de raíz", que reunió el 50,2% de las respuestas. De esta manera, algo más de la mitad de los encuestados se inclinó por una solución contundente, aun cuando implique atravesar un proceso difícil y doloroso. La metáfora plantea la necesidad de una intervención profunda, en lugar de medidas graduales o limitadas, aunque la pregunta no identifica políticas económicas concretas ni permite determinar qué reformas específicas respaldan quienes eligieron esa opción.

La segunda alternativa obtuvo el 45,1% y describió la necesidad de "un tratamiento de cuidados intensivos, con asistencia y anestesia para que no sufra". Esta respuesta propone una imagen diferente frente a la crisis: en lugar de priorizar una intervención drástica para extirpar el problema de raíz, pone el acento en la asistencia, los cuidados y la reducción del sufrimiento durante el tratamiento. La diferencia entre ambas opciones fue de apenas 5,1 puntos porcentuales, lo que revela una distribución relativamente ajustada entre quienes prefieren una solución drástica y quienes consideran necesario un abordaje centrado en la asistencia para atravesar las dificultades.

El 4,7% restante respondió que no sabía o no contestó. La comparación entre las dos alternativas principales permite advertir que la encuesta reunió posiciones mayoritarias en torno a la necesidad de actuar frente a los problemas del país, aunque con diferencias respecto del tipo de tratamiento considerado adecuado. La opción de una cirugía urgente obtuvo una ventaja de 5,1 puntos, pero la alternativa de cuidados intensivos también concentró una proporción elevada de respuestas. Por tratarse de una pregunta formulada en términos metafóricos, los porcentajes no deben interpretarse automáticamente como un respaldo explícito a un programa económico determinado ni como una aprobación o un rechazo directo a la gestión del Gobierno nacional.

La ficha técnica del informe establece que la encuesta se realizó sobre una muestra de 2.500 casos, con un margen de error declarado de más o menos 2%. El tipo de muestreo fue ajustado mediante cuotas de género, edad, nivel de estudios, ingresos percibidos y regiones para las provincias argentinas; se utilizaron también secciones electorales para la provincia de Buenos Aires y comunas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La modalidad de relevamiento consistió en encuestas a dispositivos móviles, mediante un cuestionario estructurado que incluyó preguntas abiertas y cerradas.