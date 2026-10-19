La Fuerza del Amor: Pedro Sánchez le copió la campaña a Cristina Kirchner

Un beso, un abrazo y una frase que ya tenía historia del otro lado del Atlántico. El PSOE difundió una imagen de Pedro Sánchez con su esposa, Begoña Gómez, junto al lema “La fuerza del amor”. Quince años antes, Cristina Kirchner había utilizado esas mismas palabras en la campaña de su reelección, acompañadas por una foto abrazada a Néstor Kirchner.

La postal española salió del acto del sábado 17 de octubre en Fuenlabrada, Madrid, después de que el Comité Federal socialista ratificara las candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente del Gobierno dedicó a su mujer un mensaje de respaldo y cerró con una declaración: “Te quiero”.

El partido convirtió la escena en una pieza para las redes: a la izquierda, la pareja besándose ante la militancia; a la derecha, fondo rojo y letras blancas con la consigna. El texto de la publicación agregó: “La fuerza que puede con todo”. La fórmula dialoga con el eslogan general del PSOE, “La fuerza de la gente”.

El antecedente argentino está fechado en 2011. La captura de la cuenta de Cristina muestra una publicación del 11 de octubre con el abrazo y la leyenda “La fuerza del amor”. El concepto también tuvo su propio spot electoral, dentro de una serie que apelaba a la fuerza de la vida, la ciencia, los jóvenes y la figura del expresidente.

Aquella campaña ocurrió después de la muerte de Néstor, el 27 de octubre de 2010. La imagen del matrimonio condensaba el duelo personal y la continuidad política de un proyecto que buscaba otro mandato. En la pieza española, la pareja aparece reunida frente a sus seguidores y el afecto funciona como mensaje de fortaleza.

La exposición de Gómez tiene además un trasfondo judicial: afronta un proceso por presunto tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía provincial pidió su absolución al considerar que esos hechos no constituyen una infracción penal.

La comparación entró de lleno en la disputa partidaria. El Partido Popular sostuvo que el gesto de Sánchez copiaba la campaña de Cristina. Desde el socialismo, Mar Espinar, portavoz en la Asamblea de Madrid, defendió la escena como un gesto bonito y necesario después de lo que describió como una campaña inhumana contra Gómez.

La coincidencia del lema y del recurso visual es comprobable; la intención de copiar no está acreditada por una explicación de los responsables del PSOE. Pero la semejanza dejó una imagen difícil de esquivar: una pareja abrazada, la militancia como telón de fondo y el amor convertido en argumento electoral.