Base en Ushuaia: avanza el proceso para adjudicar las obras

El Gobierno formalizó la convocatoria para construir el muelle militar de la Base Naval Integrada Ushuaia, una obra de infraestructura estratégica para la Armada Argentina que fue publicada en el Boletín Oficial y contempla un presupuesto oficial de $189.321.118.168, con valores de referencia al 1 de septiembre de este año. La licitación pública nacional, identificada como 0493/2026, busca contratar los servicios necesarios para ejecutar la construcción del muelle y las obras correspondientes al proyecto de la base, en Tierra del Fuego.

El procedimiento fue autorizado por el Ministerio de Defensa mediante la Resolución 704/2026, firmada por el ministro Carlos Presti. Según el aviso oficial, los interesados deben presentar sus ofertas electrónicamente a través del sistema CONTRAT.AR. El plazo para hacerlo vence el 20 de noviembre y también para el acto público de apertura de las propuestas. El proyecto prevé un muelle de aproximadamente 585 metros de extensión, destinado a mejorar la capacidad de atraque y las operaciones logísticas de la Armada en el extremo sur del país.

La infraestructura busca facilitar las tareas de abastecimiento, carga y descarga de materiales para las campañas antárticas y reducir la dependencia de las instalaciones del puerto comercial de Ushuaia. El plan incluye, además del muelle, infraestructura complementaria y equipamiento para el movimiento de cargas. La ampliación de las capacidades portuarias militares en Tierra del Fuego es relevante por la ubicación geográfica de Ushuaia, que funciona como punto de apoyo para las operaciones argentinas en el Atlántico Sur y para las actividades logísticas vinculadas con la Antártida.

Por otro lado, también se dio a conocer la Licitación Pública Nacional 38-0502-LPU26, una contratación distinta de la licitación del muelle militar de la Base Naval Integrada Ushuaia. La misma forma parte del desarrollo de esa infraestructura estratégica, pero está destinada específicamente a la construcción de galpones modulares y obras complementarias, con un presupuesto oficial de $7.638.061.962. La convocatoria fue autorizada por el Ministerio de Defensa mediante la Resolución 733/2026, firmada por el mismo ministro Carlos Presti y publicada en el Boletín Oficial el 20 de octubre.

La obra se tramitará bajo el régimen de la Ley de Obras Públicas 13.064 y mediante el sistema de contratación por ajuste alzado. En términos prácticos, este mecanismo supone que la empresa contratista cotiza un precio global por la ejecución de los trabajos definidos en los pliegos, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas. La resolución también aprobó los pliegos de condiciones particulares, las especificaciones técnicas y los planos que deberán utilizarse para preparar las ofertas.

El plazo previsto para ejecutar los trabajos es de 548 días corridos, es decir, aproximadamente un año y medio. La resolución identifica el proyecto dentro del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) con el número 100.426, una iniciativa más amplia que incluye la construcción de un muelle, infraestructura conexa y la adquisición de maquinaria y equipamiento en el sector oriental de la península de Ushuaia.

En ambas convocatorias, la Armada tendrá un papel central en la ejecución y el control de la obra. La Dirección General del Material de la Armada fue designada como dirección de obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la fuerza tendrá a su cargo la inspección técnica. También se conformó una comisión evaluadora para analizar las ofertas que se presenten. El procedimiento se tramitará a través de CONTRAT.AR, el sistema electrónico del Estado para las contrataciones de obra pública. La iniciativa busca ampliar la infraestructura disponible para la Armada en Tierra del Fuego, dentro de un programa de inversión de mayor alcance.