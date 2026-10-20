El video con IA de un Jonatan Viale manejado por Santiago Caputo

Una máquina de escribir, un hombre en pijama y órdenes que se convierten en movimientos. Un video realizado con inteligencia artificial lleva al terreno de la sátira la relación entre Jonatan Viale y Santiago Caputo: el periodista aparece como un personaje cuya conducta puede ser dirigida desde afuera. La ficción propone una imagen tan sencilla como incómoda: alguien escribe y otro obedece.

El material fue compartido en X por Javier Smaldone el 17 de octubre. “Están iguales”, comentó, con menciones a las cuentas de Viale y Caputo. El posteo remite a una publicación de la cuenta Secretaría de Inteligencia Artificial, @SIA_ARG. El nombre funciona como marca del contenido; no debe confundirse con una dependencia estatal.

La secuencia construye su humor con escenas cotidianas. El personaje se cepilla los dientes, se mueve por un departamento y se sienta a desayunar. Entre esas imágenes aparecen las teclas de una máquina y una instrucción explícita sobre el papel: “SONRÍE”. La idea de un Viale manejado por Caputo pertenece a esa representación humorística, que convierte una crítica política en una pequeña ficción doméstica. Frente a la máquina aparece la versión artificial de Caputo, de traje y corbata. Su lugar ante el teclado completa toda la alegoría: el asesor ocupa el puesto del autor y Viale queda en el del personaje.

El antecedente que le da espesor al chiste ocurrió el 17 de febrero de 2025. Durante la entrevista que Viale le hizo a Javier Milei por el escándalo de $LIBRA, Caputo interrumpió la conversación. El tramo que dejó a la vista su intervención se conoció después y abrió una discusión sobre los límites entre el periodismo y la comunicación del Gobierno.

Al día siguiente, el conductor reconoció en TN que había aceptado retirar una parte de la charla. Explicó que temió que la entrevista se suspendiera y calificó la irrupción del asesor como una grosería. También negó cobrar dinero de gobiernos y defendió su independencia. “Me equivoqué”, admitió en su descargo.

Con ese episodio como telón de fondo, el video ensaya una metáfora sobre quién tiene el control. La inteligencia artificial permite volver literal el reproche: transformar al entrevistador en alguien que responde a instrucciones ajenas. La pieza no aporta pruebas de una relación de subordinación; expresa, mediante una caricatura, esa mirada crítica. El efecto está en el contraste entre la intimidad del personaje y la voluntad que parece decidir cada uno de sus gestos.