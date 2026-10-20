Milei sobre los argentinos que no llegan a fin de mes: "¿Cómo hacen para sobrevivir?"

Javier Milei volvió a cuestionar las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes y convirtió el reclamo por los ingresos en un blanco de su discurso. Durante la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia, ayer lunes 19 de octubre en Neuquén, el Presidente puso en duda que una parte de la población se quede sin dinero antes de terminar el mes.

El razonamiento apuntó a quienes sostienen que los recursos se agotan hacia el día 20. “¿Cómo hacen para sobrevivir diez días sin comer ni beber?”, planteó. Frente a empresarios y dirigentes del sector energético, llevó una expresión sobre la insuficiencia de los ingresos al terreno de la supervivencia física: si el dinero se terminara, preguntó, cómo podrían transcurrir los días restantes.

El mandatario calificó esa afirmación como “una pelotudez del tamaño de una casa” y la vinculó con una maniobra del kirchnerismo. También acusó a medios de comunicación de difundirla. Así, en lugar de discutir cuánto alcanzan los salarios o cómo se cubren los gastos de un hogar, presentó el diagnóstico como parte de una ofensiva política contra su gestión.

Un recorte de la intervención circuló en X desde la cuenta Arrepentidos de Milei y sumó cuestionamientos al argumento presidencial. La fecha del discurso coincide con la agenda que había informado la Casa Rosada: el lunes, el jefe de Estado tenía prevista su participación en la exposición y una disertación en el Espacio DUAM, antes de viajar a Madrid.

Las reacciones también llegaron desde la oposición. Eduardo de Pedro sostuvo que las familias atraviesan los últimos días del mes con angustia y recurren a las tarjetas, al fiado o a resignar medicamentos. Su respuesta señaló el punto que el planteo de Milei deja afuera: seguir consumiendo después de agotar el sueldo puede implicar contraer deudas o postergar pagos, sin que eso signifique contar con ingresos suficientes.

La discusión enfrenta dos sentidos distintos de una misma frase. No llegar a fin de mes describe un presupuesto que no alcanza para cubrir los gastos; no supone necesariamente pasar diez días sin ingerir alimentos o agua. El crédito, la ayuda de familiares y los consumos que se recortan pueden sostener la vida cotidiana y, al mismo tiempo, mostrar el deterioro de una economía doméstica. Endeudarse para comprar alimentos o demorar una factura permite pasar esos días, pero traslada el problema al mes siguiente y reduce los ingresos futuros. La supervivencia, por sí sola, no permite medir el bienestar de un hogar.