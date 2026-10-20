Las redes se divierten con el accidentado discurso de Karina Milei

El anuncio tenía todos los ingredientes de una foto de gestión: la cárcel de Devoto, el traslado de presos a Marcos Paz y Karina Milei frente al micrófono. Pero en X, parte de la atención se desplazó hacia otro asunto: la dificultad de la secretaria general de la Presidencia para completar un discurso breve sin volver una y otra vez al papel.

La intervención del lunes 19 de octubre dejó un fragmento especialmente comentado. Al agradecer a quienes participaron del operativo, la hermana del Presidente dijo “que hicieron este posible traslado”. La frase, con las palabras en un orden inesperado, se convirtió en materia prima para las burlas.

El politólogo Lucas Romero, director de Synopsis, compartió el recorte y señaló la diferencia entre lo pronunciado y “que hicieron este traslado posible”. Cerró su comentario con una sentencia: “Ni hablar, ni leer”. Su publicación superaba las 32 mil visualizaciones al momento de la consulta.

En otro de los posteos, la cuenta @Pampa139 lanzó: “No sabe hablar y no sabe leer”. El video acumulaba más de 68 mil reproducciones. Entre las respuestas, una usuaria resumió el motivo de las ironías: “Dice una palabra y baja la cabeza a leer”. Otro usuario escribió: “Lee y habla con faltas de ortografía”. La crítica al modo de expresarse encontró allí su propia fórmula de humor.

Las reacciones pusieron bajo la lupa la dependencia del texto escrito, incluso para los agradecimientos. Las pausas entre palabras y las miradas hacia abajo funcionaron como el centro de los comentarios. En esos intercambios, el contenido del anuncio quedó relegado por la forma de comunicarlo.

El acto marcó la finalización de la primera fase del traslado de internos al nuevo complejo de Marcos Paz. Junto a Karina estuvieron Alejandra Monteoliva, Diego Santilli y Pilar Ramírez. La funcionaria recordó que su familia había vivido en Devoto y celebró una medida que presentó como una mejora para los vecinos. Según las cifras difundidas, fueron trasladados unos 1.400 presos.

La exposición de Karina Milei fue breve y no incluyó respuestas a los periodistas: las consultas quedaron en manos de Diego Santilli y Monteoliva.

La aparición también expuso el contraste entre el peso político de la hermana presidencial y su desempeño ante las cámaras. Acostumbrada a ocupar un lugar central en el armado libertario, cada intervención pública la somete a otro examen: el de la comunicación. Esta vez, un agradecimiento bastó para que los usuarios corrieran el foco del operativo al atril.