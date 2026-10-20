Myriam Bregman contra María Corina Machado: “Los trapos de piso se descartan”

Myriam Bregman eligió una frase dura para cuestionar a María Corina Machado. “Porque los trapos de piso se descartan”, escribió en X el sábado 17 de octubre. La dirigente del PTS y del Frente de Izquierda compartió una publicación que informaba sobre la denuncia de la opositora venezolana: Estados Unidos la había dejado fuera de las negociaciones sobre su país.

El mensaje citado pertenecía a Alerta News 24 y presentaba a Machado como premio Nobel de la Paz. Sobre ese anuncio, Bregman agregó su comentario, sin desarrollar una explicación extra. La metáfora sugería una lectura del vínculo con Washington: quien se subordina a una potencia puede terminar relegado cuando cambian sus prioridades.

El posteo superaba las 146 mil visualizaciones al momento de la consulta. Con apenas siete palabras, la referente de izquierda convirtió una noticia internacional en una descalificación personal y política. Su blanco fue Machado, pero el reproche también alcanzó al lugar que le atribuye a Estados Unidos en la definición del futuro venezolano.

El contexto del ataque es la disputa por la representación en la mesa de Caracas. Según informó EFE, Machado denunció su exclusión en una entrevista con The New York Times. Las conversaciones reúnen al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y a un sector de la oposición. La dirigente permanece fuera de Venezuela y anunció que regresará para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones.

Washington ofreció otra versión. El Departamento de Estado aseguró que había invitado a Vente Venezuela, el partido de Machado, a participar de las negociaciones. También sostuvo que la opositora tiene derecho a volver a su país cuando quiera. Esa respuesta marca una diferencia entre la denuncia de la dirigente y la explicación estadounidense sobre su ausencia.

La tensión también tiene un costado económico. Machado cuestionó al empresario Alejandro Betancourt y los negocios petroleros, aunque aclaró que respetaría los contratos que cumplan la legislación venezolana. El Pitazo analizó esas declaraciones como parte de sus diferencias con la estrategia de Donald Trump para la transición.

Bregman condensó ese escenario en una imagen hiriente. Su publicación no discutió los detalles de las conversaciones ni las condiciones de una salida electoral: apuntó al costo político de confiar en Washington. La frase dejó planteada su interpretación del desplazamiento de Machado, en medio de una negociación que sigue abierta.