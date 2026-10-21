Lilia Lemoine habló de las "chicas con perfil vedetongo" de La Libertad Avanza

La diputada nacional Lilia Lemoine protagonizó un llamativo intercambio con Amalia «Yuyito» González durante su visita al programa Yuyito a la tarde, emitido por Net TV e y cuyas repercusiones continuaron en redes sociales. La conversación giró alrededor del lugar que ocupan las mujeres dentro de La Libertad Avanza (LLA), sus perfiles públicos y la relación del presidente Javier Milei con las dirigentes de su espacio.

Entre ironías y comentarios personales, la conductora puso en duda la afirmación de Lemoine de que el mandatario no establece diferencias entre hombres y mujeres. Mientras que en otro intercambio, la diputada terminó reconociendo que dentro del oficialismo conviven mujeres con perfiles muy distintos, incluidas aquellas que definió como de estilo "más vedetongo".

El intercambio comenzó con las referencias a Virginia Gallardo y Karen Reichardt, dos dirigentes libertarias con trayectorias vinculadas al mundo del espectáculo, con reconocido pasado de vedettes en diversos escenarios teatrales y recordadas por su exposición mediática desde hace años. Lemoine elogió a Gallardo por su energía, su dulzura y el compromiso con el que encara su trabajo político. Sobre Reichardt, en cambio, dijo que tenía una personalidad más confrontativa, desafiante y parecida a la suya.

A partir de esas comparaciones, la charla derivó hacia las fotografías sensuales que algunas legisladoras publican en redes sociales y las interpretaciones sobre el papel que desempeña la apariencia física en la construcción de sus carreras políticas. Fue entonces cuando Lemoine formuló la frase que concentró buena parte de las repercusiones: "En La Libertad Avanza tenés de todo. Tenés chicas como nosotras con un perfil por ahí más de vedetongo, si se quiere decir para que se entienda, y algunas más serias que nada que ver".

La diputada se incluyó expresamente en el primer grupo y rechazó que la imagen sensual de una mujer sea incompatible con su desempeño político. También sostuvo que las libertarias que eligen mostrarse de esa manera despiertan prejuicios y, según su interpretación, parte de la misoginia de la izquierda.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando la legisladora intentó defender el trato que Milei dispensa a sus colaboradores y afirmó: "El Presidente no distingue si sos hombre o mujer. Si te tiene que retar…". Inmediatamente, González la interrumpió con una réplica cargada de ironía: "El Presidente sí distingue si sos hombre o sos mujer… Quedate tranquila que sí distingue".

La entrevista se convirtió así en una combinación de debate sobre género, imagen pública y poder dentro de La Libertad Avanza, con la expareja del Presidente como interlocutora y protagonista de las ironías.