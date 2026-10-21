Quiénes son los jueces que complicaron a Cristina y Máximo Kirchner

Daniel Petrone y Diego Barroetaveña volvieron a cruzarse en el camino de la familia Kirchner. Los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenaron unificar los juicios de Hotesur y Los Sauces, con inicio previsto para el 23 de octubre. La decisión dejó atrás el esquema del Tribunal Oral Federal 5, que había reservado Hotesur para marzo de 2027. Alejandro Slokar votó en disidencia.

Los dos llegaron a Casación en 2018, designados por Mauricio Macri con acuerdo del Senado, y comparten pertenencia a la lista Bordó de la Asociación de Magistrados. Pero tienen estilos distintos: Barroetaveña construyó un perfil de exposición institucional; Petrone cultivó una presencia más reservada.

Barroetaveña hizo carrera en la Justicia de San Isidro, donde fue defensor oficial y juez de garantías. En ese cargo intervino en la investigación del asesinato de María Marta García Belsunce. También integra el Consejo de la Magistratura, el organismo que participa en la selección y la acusación de jueces. Esa doble función lo ubica en un cruce de decisiones judiciales y disputas por el poder dentro de los tribunales.

Petrone comenzó su recorrido judicial en 1991, como meritorio en el juzgado de Carlos Gerome. Pasó por el fuero Penal Económico y por el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín antes de ascender a Casación. Hijo de inmigrantes italianos y cuarto de seis hermanos, tiene una afición que se aparta del expediente: toca el saxo. Su carrera combina concursos, actividad académica y fallos de alto impacto político.

El antecedente que más pesa para los Kirchner es de septiembre de 2023: ambos revocaron los sobreseimientos de Cristina y Máximo en Hotesur-Los Sauces y dispusieron que fueran a juicio. También ordenaron juzgar a la expresidenta por el memorándum con Irán. Ahora volvieron a coincidir frente al planteo de los acusadores para reunir los debates.

Petrone sostuvo que la prueba pendiente no podía justificar una postergación indefinida. Barroetaveña cuestionó los fundamentos de la separación y advirtió sobre sus efectos en la teoría del caso de los acusadores. Slokar defendió las facultades del tribunal oral para organizar las audiencias. La mayoría impuso otro criterio y aceleró el trámite de las acusaciones por presunto lavado mediante negocios hoteleros e inmobiliarios. Para Máximo, el frente judicial se superpone con la antesala electoral de 2027. La unificación modifica el proceso; la responsabilidad penal deberá resolverse en el juicio.