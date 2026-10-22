Crecen las dudas y versiones sobre el vendaje en el cuello de Milei

La aparición de Javier Milei con un vendaje de gran tamaño en el costado izquierdo del cuello durante su visita a Madrid despertó una ola de preguntas, comentarios y conjeturas en las redes sociales y en los medios. La imagen del Presidente, que participó de una actividad del Nueva Economía Fórum en el Real Casino de Madrid, llamó la atención en los principales portales porque el apósito beige sobresalía por encima del cuello de su camisa y no hubo, inicialmente, una comunicación oficial que explicara el origen de la lesión.

En las horas siguientes comenzaron a circular dos versiones principales: una indicaba que el mandatario se había golpeado al salir de la bañera y había sufrido un hematoma; la otra sostenía que se había hecho un corte al afeitarse. Ambas fueron atribuidas a fuentes de su entorno, pero no se difundió un parte médico que permitiera establecer públicamente cuál de las dos explicaciones era la correcta.

La primera explicación que tomó fuerza fue la de un accidente doméstico. El Jefe de Estado se habría golpeado al salir de la bañera, lo que le habría provocado un hematoma en la zona del cuello. Desde el entorno presidencial transmitieron que el episodio no revestía gravedad y que el mandatario se encontraba en buenas condiciones. Según esta versión, el vendaje se habría utilizado para cubrir la lesión. Sin embargo, la información no estuvo acompañada por un comunicado de Presidencia ni por un informe de la Unidad Médica Presidencial que detallara el diagnóstico.

Pero también hay una segunda versión que apareció con mayor claridad en la cobertura de Clarín. De acuerdo con fuentes de la comitiva presidencial citadas por el diario, el vendaje cubría un corte que Javier Milei se habría provocado al afeitarse durante la mañana. Desde ese sector del entorno del mandatario sostuvieron que la lesión era menor y que cicatrizaría pronto. Una explicación que difiere de la difundida por otros interlocutores del oficialismo, que hablaban del golpe contra la bañera y de un hematoma.

La falta de información médica oficial también alimentó especulaciones en redes sociales. Algunos usuarios compartieron fotografías y videos del Presidente e hicieron comentarios sobre el tamaño del apósito, su ubicación y su aspecto general durante la actividad en Madrid. También aparecieron hipótesis sobre posibles tratamientos o intervenciones estéticas, pero no se aportaron pruebas que permitieran sostenerlas. En ese aspecto particular, no existe ninguna comunicación del entorno que permita afirmar que el vendaje estuviera relacionado con una cirugía, una liposucción u otro procedimiento médico.

El episodio adquirió mayor repercusión porque ocurrió durante una visita a España marcada por los cruces políticos y las controversias públicas. En el Nueva Economía Fórum, Milei volvió a cuestionar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de "impresentable dictador", y defendió sus posiciones ideológicas ante empresarios y asistentes. Posteriormente, al responder una pregunta de Julia Molina, periodista de la Cadena SER, sobre si su visita podía resultar incómoda para el Partido Popular y Vox, la descalificó al afirmar que su planteo era propio de alguien "corto intelectualmente". La polémica escena fue difundida ampliamente y las imágenes del intercambio permitieron observar con claridad el vendaje, aunque el origen exacto de la lesión continúa sin una explicación oficial concluyente.