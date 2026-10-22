Patricia Bullrich amaga: "Estoy preparada, eso no significa que sea candidata"

"Yo soy una persona que me jugué por una candidatura y eso no quiere decir haya guardado ese proyecto en el bolsillo", señaló Patricia Bullrich en un reportaje televisivo con Diego Sehinkman y remató: "Significa, simplemente, como en su momento estuve preparada, sigo preparada, eso no quiere decir que vaya a ser candidata". Con ese amague discursivo, la senadora nacional de LLA volvió a dejar abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027, aunque aclaró que Javier Milei es quien tiene prioridad para encabezar la fórmula de La Libertad Avanza.

Durante su entrevista concedida al programa Solo una vuelta más, de TN, la exministra de Seguridad buscó evitar tanto una postulación anticipada como una renuncia definitiva a sus aspiraciones políticas. “En algún momento la vida me dará la oportunidad de ser candidata a presidenta”, agregó. Bullrich procuró dejar en claro que su disposición a volver a competir no implica un desafío inmediato al liderazgo de Milei. “El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así”, sostuvo durante la entrevista, al reconocer que una eventual reelección del mandatario constituye el objetivo prioritario del espacio libertario.

La dirigente también aprovechó el reportaje para plantear que el Gobierno necesita acelerar los acuerdos políticos con gobernadores y sectores que puedan acompañar su agenda legislativa. “Hay que acelerar lo máximo posible un acuerdo político, que va a ayudar a bajar tensiones y garantizar la gobernabilidad”, sostuvo. En su diagnóstico, la administración libertaria debe ampliar sus apoyos parlamentarios, reducir la incertidumbre y lograr que la recuperación económica se traduzca en una mejora más perceptible para la sociedad.

Por otro lado, Bullrich reconoció que, aunque la situación económica es mejor que al comienzo de la gestión, los resultados todavía están lejos de las expectativas oficiales y sociales. “Si pensamos en cuál es la expectativa que tiene la sociedad, estamos lejos de nuestro ideal y de lo que queremos”, afirmó, al reclamar más actividad económica. Estas declaraciones agregaron una dimensión política a su posicionamiento: además de hablar de su futuro electoral, buscó presentarse como una dirigente con experiencia ejecutiva y capacidad para intervenir en las decisiones estratégicas del oficialismo.

La posibilidad de una nueva candidatura tiene como antecedente inmediato la derrota que sufrió en las elecciones presidenciales de 2023, cuando encabezó la fórmula de Juntos por el Cambio junto con Luis Petri. Bullrich había llegado a esa instancia después de imponerse en las PASO del 13 de agosto frente a Horacio Rodríguez Larreta, en una interna que enfrentó dos estrategias distintas dentro de la coalición opositora: una línea más confrontativa, representada por ella, y otra que proponía un perfil más moderado, encarnada por el entonces jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, la disputa interna había dejado tensiones que dificultaron la reconstrucción de la unidad y la retención de todos los votos obtenidos por la coalición.

El resultado de las elecciones generales del 22 de octubre de 2023 significó un duro revés para Bullrich y para Juntos por el Cambio. El escrutinio definitivo confirmó que Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, obtuvo el 36,78% de los votos; Javier Milei, de La Libertad Avanza, alcanzó el 29,99%; y Bullrich quedó tercera, con el 23,81%, fuera del balotaje. La candidata opositora no solo quedó detrás de Milei, sino que tampoco logró capitalizar el desgaste del Gobierno de Alberto Fernández ni conservar el caudal electoral que su espacio había reunido en las primarias. La irrupción de Milei desplazó a Juntos por el Cambio de la disputa central por la Presidencia y reconfiguró el mapa político de la oposición.

En ese momento, la derrota dejó a Bullrich ante una decisión determinante: qué posición adoptar frente a la segunda vuelta entre Massa y Milei. El 25 de octubre, tres días después de las elecciones generales, anunció su respaldo al candidato libertario tras reunirse con él y con Mauricio Macri. La exministra justificó ese acercamiento al afirmar que no podía permanecer neutral frente a la posibilidad de que Massa continuara al frente del Gobierno. “Con Milei tenemos diferencias, por eso competimos”, reconoció entonces, El triunfo del líder libertario en el balotaje, terminó de modificar la posición de Bullrich dentro del sistema político.

La dirigente que había competido contra el libertario pasó a integrar su gobierno como ministra de Seguridad, cargo desde el cual respaldó la política de orden público y las principales líneas de la administración. Más tarde se incorporó a La Libertad Avanza y, en 2026, asumió la jefatura del bloque oficialista en el Senado. Tras ese recorrido sus declaraciones actuales tienen una doble lectura: por un lado, reivindica su experiencia y mantiene vigente su aspiración presidencial; por otro, reconoce que la candidatura natural del oficialismo el año que viene es la de Milei, por ahora.