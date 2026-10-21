La desopilante imitación que Rebord hizo de Milei en el Movistar Arena

Bajo el nombre Rebord Vuelve, Tomas Rebord se presentó sobre el escenario del Movistar Arena este lunes 19 de octubre, en una fecha elegida por su referencia al Día de la Lealtad Peronista y utilizada como un reencuentro con la comunidad que acompañó al conductor durante su recorrido por el streaming. La convocatoria tenía también un trasfondo particular: la polémica salida del streamer de Blender, ocurrido hace unos meses, en medio de un conflicto laboral por el despido de los integrantes de su equipo y de gran parte de los técnicos de la plataforma.

La promoción del evento apeló a las ideas de proscripción, persecución judicial y resistencia, en un tono que combinó la disputa mediática con la identidad política y humorística del conductor. La puesta en escena estuvo atravesada por la combinación de sátira, actuaciones cómicas y referencias a la cultura popular que caracteriza el universo de Rebord. Un encuentro multitudinario en el estadio de Villa Crespo que el streamer Pedro Rosemblat de Gelatina lo retrato y lo subió a sus stories de Instagram.

Uno de los momentos que trascendieron la función fue la participación del exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, quien subió al escenario para protagonizar junto al conductor una escena en la que ambos simulaban ser guerreros romanos. La aparición del dirigente peronista trasladó al espectáculo la mezcla de personajes reales, exageración teatral y guiños a la interna política que forma parte del lenguaje del comunicador.

Pero, sin ninguna duda, la imitación de Javier Milei constituyó el eje principal a destacar por el lugar que ocupa el Presidente en el repertorio de humor político del influencer peronista. El conductor suele recurrir a la ironía para cuestionar los gestos, el estilo comunicacional y las formas de construcción política del mandatario. Eso se vio retratado en la performance escénica de Rebord al disfrazarse del mandatario libertario, en el que se incluyo el uso visible de pañales, y que cantaba el clásico tema de Panic Show de La Renga.

El cierre de la noche dejó, además, un anuncio de relevancia para el futuro profesional de Rebord. El conductor confirmó que desembarcará en América TV con un programa los domingos a las 22 hs , mientras que también prevé continuar con sus contenidos digitales. La noticia fue celebrada por los asistentes y marcó un nuevo paso en la expansión de una figura que construyó su audiencia en internet y que ahora busca trasladar ese vínculo a la televisión abierta.