Salió el dibujito animado de la entrevista de Facundo Moyano con Moria Casán

Sin dudas, la reaparición televisiva de Facundo Moyano quedó convertida en uno de los episodios más comentados de las últimas días después de la insólita entrevista que concedió a Moria Casán en La mañana con Moria, por El Trece. El dirigente había pedido personalmente el espacio para dar su versión sobre el conflicto judicial que mantiene con su novia Candela Arizaga, pero su aparición estuvo marcada desde el comienzo por la demora —llegó cuando el programa estaba cerca de terminar—, su evidente nerviosismo y un relato que generó sorpresa tanto en la conductora como en los televidentes.

Desde el comienzo, de manera desencajada, Moyano intentó instalar la idea de que estaba siendo víctima de una construcción mediática y judicial. “Yo hablo ahora porque no hice nada de los delitos que se me endilgan”, sostuvo, al tiempo que aseguró que podía soportar que lo calificaran de corrupto, pero no que se lo responsabilizara por delitos que, según su versión, no cometió. Moria intentó ordenar una exposición que por momentos resultó deshilvanada y que tuvo como eje principal el episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto, cuando su pareja salió del departamento de Moyano en Belgrano y fue interceptada por efectivos policiales.

Uno de los momentos que más repercusión tuvo fue cuando Moyano describió el estado en el que, según él, encontró a Arizaga aquella madrugada. “Candela casi se muere”, afirmó, y explicó que la había visto “fiambre” y que le había practicado maniobras de RCP. Su explicación fue que la joven se había desmayado o había atravesado una situación que él interpretó como cercana a la muerte, y que por eso había llamado a los servicios de emergencia. En otro tramo lo calificó irónicamente como un hombre de “bragueta caliente” y le preguntó por qué no podía “calmarse con la bragueta”.

El impacto en las redes fue inmediato. El fragmento televisivo fue recortado, ralentizado, reeditado y convertido en memes que exageraban las expresiones faciales, los movimientos y la forma de hablar de Moyano. En Reddit circularon montajes que lo trasladaban al universo de Los Simpson, mientras otros usuarios lo comparaban con distintos personajes de ficción y lo convertían directamente en material de sketch. Algunos de esos contenidos llegaron a confundirse con imágenes o videos auténticos precisamente por el nivel de edición.

La inteligencia artificial amplificó todavía más el fenómeno. Un informe publicado por NOTICIAS describió las diversas apariciones de videos modificados o generados mediante herramientas de IA que tomaban fragmentos reales de la entrevista y exageraban artificialmente los gestos, movimientos y expresiones de Moyano, presentándolo en situaciones ficticias relacionadas con el consumo de cocaína.

La viralización llegó al punto de generar una inversión entre realidad y parodia: algunos usuarios comentaron que la aparición de Moyano era tan extraña que inicialmente habían pensado que se trataba de un video generado por inteligencia artificial. Otros montajes directamente lo incorporaron a escenas de Los Simpson. En Reddit, uno de los posteos más difundidos fue presentado como “el mejor meme del año” y acumuló cientos de interacciones, mientras que otro hilo describió la entrevista como si se hubiera transformado espontáneamente en un sketch de dibujos animados cercano a la piscodelía de cartoons como Ren & Stimpy o El Mono Mario.

Pero mientras las redes convertían la entrevista en material humorístico, el conflicto con Arizaga continuó teniendo consecuencias judiciales. Moyano permanece imputado por lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género y tiene una restricción perimetral respecto de la joven. En septiembre, la Justicia había investigado un supuesto encuentro entre ambos en el Aira Apart Hotel de Monserrat. Paralelamente, otro peritaje detectó que los teléfonos de ambos se conectaron a antenas próximas al hotel en períodos coincidentes, elemento que mantuvo abierta la investigación por una eventual desobediencia.

El conflicto dio un giro todavía más llamativo en octubre. Después de que Arizaga viajara a Europa, comenzaron a circular imágenes y posteriormente un video en el que Moyano y la joven aparecían aparentemente juntos en un restaurante de Madrid. El material fue difundido por la cuenta del programa Sálvese Quien Pueda, y la escena generó nuevas dudas porque la restricción judicial continuaba vigente.La fiscal Florencia Nocerez, que lleva la causa por las acusaciones de lesiones y privación ilegal de la libertad, manifestó su intención de entrevistarse nuevamente con Arizaga cuando regrese de Europa para conocer las circunstancias del encuentro en Madrid.