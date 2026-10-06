Las definiciones de Beltrán Briones en su entrevista más polémica

La entrevista de Beltrán Briones con Matías Bottero en Entre dos suculentas volvió a poner en escena una de las características centrales del ciclo: el invitado no llega a una conversación convencional, sino a un territorio deliberadamente incómodo, en el que el conductor utiliza información personal, antecedentes públicos, contradicciones y temas polémicos para provocar respuestas y generar situaciones de humor. El formato está inspirado en Between Two Ferns, el célebre ciclo estadounidense de Zach Galifianakis, pero Bottero le incorporó una impronta local basada en preguntas filosas, silencios incómodos, ironías y cruces con los entrevistados.

En el caso de Briones, la dinámica adquirió un particular tono porque el empresario e influencer inmobiliario también construyó su popularidad precisamente a partir de opiniones provocadoras sobre dinero, negocios, política, educación y formas de alcanzar el éxito. A sus 26 años, Briones se convirtió en una figura de fuerte presencia digital, publicó El método Briones y recibió el Premio Ídolo 2025 en la categoría Actualidad. Su propia estrategia comunicacional se basa en convertir prácticamente cualquier aspecto de su vida y de sus conocimientos comerciales en contenido.

Uno de los momentos más destacados del encuentro se produjo cuando Briones le recordó a Bottero un episodio relacionado con Javier Milei. El desarrollador inmobiliario hizo referencia a que se había cruzado con el conductor “fiscalizando para Milei”, en una alusión a su actividad política o de acompañamiento al espacio libertario. La observación abrió un intercambio en el que Bottero respondió atacando directamente el origen de la carrera profesional de Briones y planteando una posible relación entre su posicionamiento político y sus negocios inmobiliarios. En la respuesta, según la reconstrucción difundida en redes, Bottero le lanzó: “Tu papá logró desarrollarte una carrera. ¿Te hiciste libertario porque Adorni te está comprando todos los departamentos?”.

"Te hiciste muy famoso luego de tu polémica propuesta que consiste en darle plata a todos los habitantes de la Villa 31 para que se muden a otro lado, explotar la Villa 31 con una bomba y construir ahí torres de lujo para que ustedes los chetos disfruten", recordó Bottero. "Sería con una topadora, no con una bomba", aclaró el entrevistado.

"No los pongas igual tan lejos de la villa, porque después son ellos los que tienen que construir las torres", le sumó el conductor. "Cágate de risa. Tengo gente en mis obras que es de la Villa 31", remató Briones y cerró: "Son 40,000 personas, 10,000 familias. Yo le daría $100,000 a cada una de esas 10,000 familias que voy a vivir, me voy a vivir a la villa mañana mismo", destacó el influencer inmobiliario.

En otro pasaje, Bottero le recordó: "Fuiste muy criticado porque en una charla dijiste la frase, "No hay nada más sano para un empresario que echar a un empleado." Con razón a Pergolini no le conocemos ningún problema de salud". Seguidamente le interrogó: "Vos prendiste fuego la Patagonia", la respuesta del entrevistado fue sorprendente: " Si te digo que sí, me meto en quilombo".

En tan solo 15 minutos, Beltrán Briones dejo mucha tela para cortar. El TikToker inmobiliario y referente libertario en el streaming conversó con Bottero y siguió a gusto la dinámica provocadora del programa.