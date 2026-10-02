El video con IA de Facundo Moyano "motivado" que incendia las redes

La reaparición televisiva de Facundo Moyano en el programa La Mañana con Moria, conducido por Moria Casán, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de las redes sociales de los últimos días. El dirigente sindical había solicitado personalmente el espacio para dar su versión sobre el escándalo judicial que protagonizó con su novia, Candela Arizaga, y llegó al estudio más de media hora tarde, cuando el programa estaba por finalizar.

Durante la entrevista, el sindicalista se mostró visiblemente alterado y tuvo dificultades para ordenar algunos pasajes de su relato, cometiendo furcios y gestos desencajados, mientras la conductora televisiva intervenía para ayudarlo a continuar. Moyano sostuvo que Arizaga había sufrido una descompensación durante la madrugada del 4 de agosto y afirmó: “Candela casi se muere” y que él la había visto “fiambre” y le había practicado RCP. También insistió en que no había cometido ninguno de los delitos que se le imputan.

La entrevista rápidamente se transformó en material de viralización y parodia en redes sociales. A partir de fragmentos de la aparición televisiva comenzaron a circular videos y montajes, algunos realizados o modificados mediante herramientas de inteligencia artificial, que exageraban los movimientos, las expresiones y el comportamiento de Moyano y lo presentaban ficticiamente en situaciones vinculadas con el consumo de cocaína.

En la propia entrevista realizada en el programa matutino de El Trece, el dirigente negó haber consumido cocaína esa noche y afirmó que había probado la sustancia anteriormente pero que no la consume. En cambio, reconoció que Arizaga había tomado tusi y habló abiertamente de una relación sexual que describió como “muy intensa”.

El origen del escándalo se remonta a la madrugada del 4 de agosto, cuando Arizaga salió del departamento de Moyano en el barrio porteño de Belgrano y fue registrada por cámaras de seguridad mientras corría por la vía pública, con Moyano detrás de ella. El hijo de Hugo Moyano fue detenido e imputado inicialmente por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

La Justicia dispuso su libertad, pero estableció una prohibición de acercamiento de 300 metros y una restricción de contacto con Arizaga. Posteriormente, la joven declaró ante la Fiscalía que había atravesado un episodio de desorientación luego de consumir drogas y negó que Moyano la hubiera golpeado o mantenido encerrada. La investigación, sin embargo, continuó abierta y la Fiscalía mantuvo las medidas restrictivas mientras avanzaba la producción de pruebas.

La causa tuvo además un segundo capítulo cuando Moyano y Arizaga manifestaron su intención de volver a verse y solicitaron que se levantara la perimetral. La Fiscalía rechazó esos pedidos mientras continuaba la investigación. En ese contexto judicial y mediático se produjo la entrevista con Moria, que volvió a colocar a Moyano en el centro de la escena y generó una segunda ola de viralización, esta vez dominada por memes, imitaciones y contenidos manipulados digitalmente.

La propia presentadora reconoció posteriormente que la actitud del dirigente la había “descolocado”, aunque explicó que había decidido darle espacio porque Moyano le había pedido hablar y hacer una suerte de catarsis. El episodio terminó funcionando como combustible para las redes: fragmentos reales de la entrevista fueron utilizados para crear escenas ficticias mediante IA y atribuirle situaciones que nunca ocurrieron, especialmente alrededor de la cocaína.