Facundo Moyano y Candela Arizaga juntos en Madrid pese a la perimetral

El conflicto entre Facundo Moyano y Candela Arizaga volvió a escalar durante el fin de semana después de que se difundiera un video que mostraría al dirigente sindical y a la joven juntos en un restaurante de Madrid, pese a que sobre Moyano continúa vigente una prohibición judicial de acercamiento y contacto. Las imágenes comenzaron a circular el domingo 4 de octubre y fueron difundidas por la cuenta del programa Sálvese quien pueda (América TV).

En la secuencia se observa a una mujer con características y vestimenta coincidentes con las de Arizaga, sentada junto a un hombre identificado como Moyano. Horas antes, el periodista Jonatan Viale había publicado en X una fotografía de Arizaga caminando por la Gran Vía madrileña y había planteado si su presencia en España estaba vinculada con un encuentro con el sindicalista. "Candela Arizaga en Madrid. ¿Se reunió con Facundo Moyano? ¿Otra violación de la perimetral? Efectivamente se le cagan de risa a la Justicia", posteo el periodista.

El episodio adquiere especial relevancia porque la Justicia porteña había impuesto a Moyano una restricción que, según la información publicada por TN y otros medios, le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de comunicación con ella. La medida fue dictada luego del episodio ocurrido en agosto en el barrio porteño de Belgrano, cuando ambos fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad después de que Arizaga saliera corriendo del edificio donde se encontraba Moyano.

El exdiputado quedó imputado por presuntas lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Tras ser excarcelado, se le fijaron distintas pautas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento y contacto con la joven. El supuesto encuentro de Madrid se produce, además, después de otro capítulo judicial que ya había puesto bajo investigación a Moyano por una presunta violación de la perimetral. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 3, a cargo de Florencia Nocerez, investigó si el sindicalista se había encontrado con Arizaga en el Aira Apart Hotel de Monserrat pese a la prohibición vigente.

Un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño detectó coincidencias entre las antenas a las que se conectaron los teléfonos de ambos durante distintos períodos de septiembre. Según el peritaje difundido, existieron coincidencias de los dos teléfonos en celdas próximas al hotel los días 2 y 3 de septiembre, el 7 y el 11, durante períodos que en algunos casos fueron extensos. A partir de esos elementos, Moyano sumó una imputación por presunta desobediencia. Con anterioridad, tanto Moyano como Arizaga manifestaron públicamente su intención de volver a verse y solicitaron que se levantara la restricción.

El viaje a Madrid agrega una nueva dimensión al expediente, si la Justicia nacional da como comprobado que Moyano y Arizaga efectivamente se encontraron en Madrid, el análisis jurídico tendría que determinar, entre otras cuestiones, qué alcance concreto tenía la orden judicial, si la conducta atribuida constituye una desobediencia penalmente relevante y qué jurisdicción resulta competente para investigarla. La Justicia argentina sí puede mantener vigente una orden y valorar la conducta posterior del imputado —incluso sus viajes y eventuales incumplimientos—, pero para ejecutar coercitivamente una medida dentro de España necesita recurrir a los mecanismos de cooperación judicial internacional y a las autoridades del país donde se encuentre la persona.

Más allá de el episodio en Europa, el expediente Moyano-Arizaga se convirtió además en un escándalo mediático por las sucesivas apariciones televisivas del sindicalista para explicar su versión de los hechos. En particular, su entrevista con Moria Casán en La Mañana con Moria, emitida por El Trece, generó una fuerte repercusión por las desencajadas declaraciones y la cantidad de detalles que aportó sobre la relación, la noche del episodio y la investigación judicial. El hijo de Hugo Moyano, en un estado muy acelerado, negó haber golpeado o privado de su libertad a su novia y cuestionó la existencia misma de la causa.

La entrevista estuvo marcada también por declaraciones que generaron controversia por su tono y por el nivel de exposición de aspectos íntimos de la relación. Ante preguntas de Casán, Moyano habló abiertamente de su vida sexual con Arizaga, reconoció que ambos tenían una relación sexual “muy intensa” y llegó a definirlo como un posible “vicio”. En otro tramo discutió sobre el supuesto consumo de drogas durante aquella noche y negó haber consumido cocaína, aunque la conversación derivó en referencias al tusi y a otras sustancias. También afirmó que había encontrado a Arizaga aparentemente inconsciente y que le había realizado maniobras de reanimación. “A Candela la vi fiambre y le hice RCP”, fue una de las frases que más repercusión tuvo, al intentar explicar por qué había intervenido durante el episodio que terminó con la presencia policial.

Así, el supuesto encuentro de Madrid vuelve a colocar nuevamente a la pareja en el centro de una controversia que combina una investigación penal todavía abierta, una restricción judicial de acercamiento, una anterior investigación por presunta desobediencia y una exposición mediática particularmente intensa. El dato central, por ahora, es que existe un video difundido públicamente que habría registrado a ambos en Madrid, pero las circunstancias exactas del episodio y sus eventuales consecuencias jurídicas todavía deben ser establecidas por la Justicia.