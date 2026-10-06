Yanina Latorre le soltó la mano a su hermana en el caso de la reventa de entradas

El último partido de Lionel Messi con la Selección argentina en el país terminó salpicando directamente a la familia de Yanina Latorre, luego de que se viralizaran capturas de publicaciones en Instagram que involucrarían a su madre, Dora Caamaño, y a su hermana, Maite Arruza en la reventa de entradas para el encuentro deportivo. La polémica estalló durante el fin de semana previo al encuentro que la albiceleste disputará este martes 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental, presentado como la despedida del capitán de la Scaloneta en territorio nacional.

La acusación central apunta a que desde las cuentas de Instagram de tanto la madre y la hermana de la conductora se ofrecían localidades a precios muy superiores a los oficiales, en una operatoria que habría funcionado como un canal paralelo de comercialización en negro. La maniobra tuvo su primera exposición pública de la maniobra estuvo a cargo de la periodista e influencer Natalí Rodríguez, quien difundió capturas de una conversación mantenida con la cuenta de Dora Caamaño. De acuerdo con esas imágenes, se ofrecía una entrada para la tribuna Sívori Alta a $700.000, cuando el valor oficial informado para esa ubicación era de $180.000.

Por supuesto, la situación tomó una dimensión mayor cuando Fernanda Iglesias, panelista de Puro Show, difundió nuevas capturas y señaló a Maite Arruza, como otra de las personas que habría ofrecido localidades. Según las publicaciones difundidas, se habría ofrecido una entrada para el sector popular a $650.000, frente a un valor oficial de $90.000. También circularon listas con diferentes sectores y precios: Centenario y Sívori Baja a $650.000; Centenario y Sívori Alta a $700.000; San Martín y Belgrano Alta a $850.000; Sívori y Centenario Media a $950.000; Belgrano Baja a $1.450.000 y San Martín Baja a $1.650.000.

La propia Yanina Latorre terminó confirmando que las publicaciones habían existido, aunque negó categóricamente haber participado o haber conocido previamente la operación. En su descargo realizado en su ciclo de El Observador 107.9, explicó que se enteró de la situación a través de las redes sociales y que inicialmente pensó que podía tratarse de información falsa. Según su relato, cuando la cantidad de publicaciones y comentarios aumentó comprendió que la situación era real. También aseguró que desconocía completamente lo que estaban haciendo su hermana y su madre y que no estaba dispuesta a justificar ninguna eventual irregularidad.

Sobre la intervención de su madre, Yanina explicó que Dora le había entregado su cuenta de Instagram a Maite y que, según su versión, fue su hermana quien utilizó esa cuenta para realizar las publicaciones. La conductora responsabilizó especialmente a Maite y sostuvo que su hermana había involucrado innecesariamente a una mujer de 86 años. También aclaró que su sobrino —mencionado en las versiones que circularon como supuesto vínculo con la AFA— no trabaja para la Asociación del Fútbol Argentino.

Durante su programa de este lunes, Latorre aclaró: "Hace dos días me están cancelando, puteando, insultando a mí, a Diego, a mis hijos por algo que no tenemos nada que ver". "Yo me enteré por redes que el fin de semana desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas. Yo no tenía idea. Voy a ser absolutamente honesta: no voy a defender a nadie, no voy a justificar a nadie porque no me voy a comer el caramelito de lo que yo no hice. Cuando tenés un familiar que se manda una cagada es con esa persona. No es conmigo, ni mi hija, ni mi hijo, ni mi marido, ni nada", señaló y concluyó: "Lo que lamento profundamente es que en el medio esté metida mi vieja de 86 años que es una boluda. Y mi hermana, lo último que tenía que haber hecho, además de no hacer lo que hizo, es meterla a mi mamá. Porque mi mamá le dio la cuenta de Instagram y mi hermana armó un descalabro".

La operatoria que trascendió a partir de las publicaciones y testimonios periodísticos tendría una estructura más amplia que la simple publicación de una entrada en una cuenta personal. Según la reconstrucción realizada por Fernanda Iglesias en Puro Show, algunas personas funcionaban como promotoras o intermediarias. En esa reconstrucción aparece Juan Cruz Braschawi, mencionado como el nieto de Dora Caamaño y señalado como quien habría tenido acceso a las entradas. Iglesias afirmó que se trataría de más de 100 localidades y que las personas que las promocionaban no necesariamente concretaban ellas mismas cada operación, sino que derivaban a los interesados hacia Braschawi.

Ese punto es particularmente relevante porque permite entender por qué las redes sociales de Dora y Maite quedaron en el centro de la controversia. En el caso de la madre, además, la conversación difundida públicamente muestra que la cuenta respondía consultas y daba una explicación acerca del supuesto vínculo familiar con personas relacionadas con la AFA. En el caso de la hermana, las capturas difundidas exhibieron ofertas concretas y precios considerablemente superiores a los oficiales.

En su enojo, Yanina Latorre se concentró especialmente en MaiteArruza. La conductora sostuvo que estaba “enojadísima”, manifestó dudas sobre la posibilidad de recomponer el vínculo con su hermana y calificó lo sucedido como un “papelón” y una “vergüenza”. En una de las frases más contundentes de su descargo, sostuvo: “Si quieren putear a alguien es con ella; la que se mandó todo este moco”. Al mismo tiempo, insistió en que ella no tenía participación en la operación y que no estaba dispuesta a colaborar con una eventual defensa pública de su hermana.

Por último, la presentadora también volvió a establecer una distancia ideológica y personal respecto de la reventa. En una de las definiciones más claras de su intervención afirmó: “Yo soy la misma persona que piensa que vender entradas o revender entradas para un partido, ya sea de Messi, de la Selección, del Mundial, es ilegal. Estoy absolutamente en contra”. En ese contexto, la controversia terminó convirtiéndose para Yanina Latorre no sólo en un problema relacionado con las entradas sino también en un conflicto familiar público.