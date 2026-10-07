De Moria Casán a los jugadores de Benín: "Disfruten de nuestras mujeres"

"Bienvenido a nuestro país y que luego del partido puedan disfrutar de la noche que tenemos, que es maravillosa, comer muy rico y de nuestras mujeres que son hermosísimas. Mujeres hermosas argentinas", describió Moria Casan en su ciclo de El Trece en una entrevista televisada con el capitán de la Selección Benín, Steve Moení, dentro de la previa del partido amistoso con el conjunto albiceleste en la despedida de Lionel Messi de la escuadra argentina.

La selección argentina despidió este martes al astro rosarino con una noche que quedará asociada para siempre a la historia de la Albiceleste. En un Monumental colmado por más de 85.000 espectadores, el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3-0 a Benín en un amistoso que tuvo como principal objetivo rendir homenaje al capitán, en su último partido con la camiseta argentina ante el público de su país.

Desde mucho antes del comienzo, el partido tuvo un clima diferente al de cualquier amistoso. El Monumental estuvo prácticamente lleno durante más de dos horas antes del inicio y la llegada del plantel fue acompañada por miles de hinchas. Messi viajó hacia el estadio en el micro de la selección junto a Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi y, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas. En las tribunas estuvieron su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, su madre y varios de sus antiguos compañeros, entre ellos Ángel Di María y Sergio Agüero.

La ceremonia comenzó incluso antes del fútbol. Sobre el campo apareció una enorme camiseta argentina con el número 10 y la palabra “Gracias”, mientras las tribunas cantaban los principales himnos de la selección. Messi ingresó al terreno de juego acompañado por sus hijos y volvió a quebrarse emocionalmente durante el himno nacional. A su lado estuvieron Nicolás Otamendi y Emiliano “Dibu” Martínez, en una imagen que condensó distintas generaciones de la selección.

El partido tuvo además un momento especialmente preparado para homenajear al capitán. Cuando el reloj llegó a los diez minutos, el árbitro chileno Fernando Véjar detuvo el juego y el Monumental se puso de pie para ovacionar al número 10. Más de 85.000 personas comenzaron a cantar “Messi, Messi, Messi”, mientras se encendían fuegos artificiales. La interrupción simbolizó la despedida de la camiseta que Messi convirtió en una de las imágenes más reconocibles del fútbol mundial.

En el plano estrictamente futbolístico, Argentina tuvo dificultades para romper durante la primera etapa la resistencia de Benín, que se plantó con una actitud competitiva y obligó al conjunto de Scaloni a buscar diferentes caminos. Messi tuvo varias oportunidades para convertir, incluyendo remates desde afuera del área y un intento de gol olímpico, pero el arquero Marcel Dandjinou consiguió mantener el arco africano en cero durante los primeros 45 minutos.

El primer gol llegó apenas comenzado el segundo tiempo y tuvo una fuerte carga simbólica. A los 48 minutos, Messi ejecutó un córner que cayó en el área pequeña y Nicolás Otamendi apareció para marcar el 1-0. El tanto fue también una despedida compartida: Otamendi, de 38 años, estaba disputando su partido número 140 con la selección y cerraba junto a Messi una extensa etapa de la Albiceleste.

Argentina amplió la diferencia a los 61 minutos mediante Nicolás Paz. El mediocampista recibió y sacó un remate con efecto desde afuera del área que terminó en el segundo gol argentino. El tanto también funcionó como una imagen de futuro: Paz es uno de los jóvenes futbolistas señalados como parte de la nueva generación que deberá asumir responsabilidades en la selección después de la salida de Messi. El propio capitán había participado previamente en la jugada y terminó siendo uno de los protagonistas de los tres goles.

A los 70 minutos llegó el momento que todo el estadio estaba esperando. Una infracción dentro del área derivó en penal para Argentina y Messi tomó la pelota. Respiró, tomó carrera y ejecutó un zurdazo que superó a Dandjinou. El 3-0 significó el último gol de Messi con la selección argentina, el número 126 de su carrera internacional, y provocó una de las ovaciones más intensas de la noche. El delantero se quedó unos instantes asimilando la escena mientras el Monumental volvía a corear su nombre.

El resultado terminó siendo casi anecdótico frente al significado de la jornada. Argentina cerró el partido con una victoria contundente, pero el verdadero objetivo había sido despedir al jugador que durante más de dos décadas protagonizó algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la selección. La AFA destacó que Messi se retiró del escenario internacional como máximo goleador histórico y con el récord de partidos disputados con la Albiceleste. Reuters consignó que terminó su recorrido con 208 presentaciones y 126 goles, además de los títulos que cambiaron definitivamente su relación con el público argentino: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.