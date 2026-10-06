La UBA le entregó un doctorado Honoris Causa a Messi

Lionel Messi sumó un título fuera de las canchas. La Universidad de Buenos Aires le entregó su máxima distinción honorífica este martes 6 de octubre, en el predio de la AFA en Ezeiza, horas antes del partido de despedida de la Selección argentina ante Benín. El capitán recibió la medalla y el diploma en una jornada atravesada por los homenajes y la emoción.

Del acto participaron el rector Ricardo Gelpi, el vicerrector Emiliano Yacobitti, decanos y representantes del Consejo Superior. También estuvo el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La decisión había sido aprobada por unanimidad: los fundamentos reconocen la excelencia deportiva, la perseverancia, la humildad y el compromiso del rosarino con la representación de su país.

“Es un orgullo para mí poder haberlo recibido”, expresó Messi. El futbolista contó que nunca había imaginado una distinción de ese tipo y agradeció poder llamarse doctor honorífico. También admitió que, aunque estaba tranquilo, la cercanía del partido volvía más difícil transitar el día. El reconocimiento universitario, dijo, hacía más especial el comienzo de su despedida.

La UBA puso el foco en una trayectoria que excede los resultados. Gelpi destacó su papel como referente de la cultura popular y de la identidad nacional. En la ceremonia recordó, además, la Fundación Leo Messi, creada en 2007 para ayudar a chicos en situación de vulnerabilidad, y su tarea como embajador de buena voluntad de UNICEF desde 2010.

Los logros con la camiseta argentina pesaron en la resolución. Como capitán, Messi encabezó las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. Esa secuencia convirtió al equipo en el primer seleccionado mayor argentino que obtuvo cuatro títulos consecutivos. El documento incluyó el subcampeonato mundial de 2026.

El honoris causa distingue una contribución excepcional a la sociedad: es un reconocimiento a una trayectoria, sin requerir una carrera académica. Para la universidad, el aporte de Messi al deporte y a la cultura justifica esa condición. Yacobitti definió el homenaje como un agradecimiento en nombre de la sociedad argentina y destacó el talento, el esfuerzo y la solidaridad del jugador.

Antes de la ovación que lo esperaba en el Monumental, el Diez recibió un reconocimiento que trasladó su legado al ámbito universitario. En el día de su adiós a la Selección, a la lista de sus consagraciones se agregó una nueva forma de nombrarlo: doctor Lionel Andrés Messi.