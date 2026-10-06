Lavado de imagen: "Chiqui" Tapia se abrazó a Messi antes de la despedida del capitán

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina quedó planteada como una de las noches más emotivas de la historia reciente de la Albiceleste, pero alrededor del homenaje también volvió a quedar expuesto el particular momento que atraviesa Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien convirtió buena parte de la organización del último partido del capitán en una celebración institucional de la entidad que conduce.

El encuentro ante Benín se disputa este martes 6 de octubre en el estadio Monumental, en el cierre de una trayectoria de 21 años de Messi con la camiseta argentina. La AFA preparó el partido como un acontecimiento extraordinario, con homenajes, invitados y una puesta en escena destinada a celebrar al futbolista que se convirtió en máximo goleador y jugador con más presencias en la historia del seleccionado.

La dimensión deportiva de la jornada es indiscutible. Messi, a los 39 años, pone punto final a su recorrido internacional después de haber disputado 207 partidos y marcado 125 goles con Argentina, cifras que lo colocan como el futbolista con más presencias y máximo anotador de la historia del seleccionado. Su ciclo incluyó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el subcampeonato del Mundial 2026, además de los títulos juveniles que habían marcado el comienzo de su historia con la camiseta nacional.

El escenario elegido es también significativo. El Monumental, con una multitud que acompaña la última presentación del capitán ante el público argentino, fue preparado para una celebración que excede ampliamente el resultado del amistoso. La AFA definió el concepto de la jornada como “El último tango tenía que ser en Argentina”, una frase utilizada para condensar la idea de que la última función de Messi con la Albiceleste debía producirse en su país. La entidad difundió además un video institucional en el que repasa desde las categorías juveniles hasta sus grandes conquistas con la selección mayor.

La organización incluyó también actividades paralelas para transformar el partido en un acontecimiento masivo. La AFA montó el Fan Fest “Gracias, Leo” en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA, con una programación que comenzó al mediodía y se extendió hasta la medianoche, incluyendo música, gastronomía, juegos, experiencias interactivas, influencers, streamers y la transmisión del partido en pantalla gigante.

En medio de ese clima de despedida, Tapia ocupó un lugar central en la comunicación oficial. El titular de la AFA fue quien anunció públicamente que Messi tendría “la despedida que se merece” y quien presentó el encuentro como “el último tango del mejor jugador del mundo”. La FIFA recogió incluso esa definición al informar la despedida. Desde las redes sociales del propio Tapia también se impulsó la campaña audiovisual que instaló la idea, con imágenes de toda la carrera de Messi y una narrativa que asocia directamente a la conducción de la AFA con el reconocimiento institucional al capitán.

Ese protagonismo adquiere otra lectura cuando se lo observa en paralelo con el frente judicial que enfrenta el dirigente. Tapia atraviesa actualmente varias investigaciones que involucran tanto su patrimonio personal como presuntas maniobras financieras relacionadas con la AFA. La causa más reciente y particularmente sensible es la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni y está relacionada con la actividad del dirigente como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

El expediente tuvo un avance importante en septiembre. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó formalmente la investigación y solicitó una batería de medidas destinadas a reconstruir el patrimonio del dirigente. Lijo levantó los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Tapia y ordenó requerimientos a organismos como ARCA, BCRA, UIF, CNV, ANSES, Migraciones, registros de propiedades y automotores, entidades bancarias, billeteras virtuales y exchanges de criptomonedas. También solicitó información a la CONMEBOL sobre los cargos, ingresos y cuentas utilizadas para pagarle a Tapia.

Uno de los elementos que incrementaron el interés judicial fue la rectificación de una declaración jurada patrimonial. Tapia había presentado en julio de 2025 una declaración ante la provincia de Buenos Aires en la que consignaba que no tenía dinero en efectivo ni depósitos bancarios. En septiembre de 2026 presentó una rectificativa e incorporó aproximadamente $984,3 millones entre efectivo y depósitos bancarios, incluidos unos US$250.000 expresados en pesos. Su patrimonio declarado pasó así de unos $49,4 millones a aproximadamente $1033,6 millones, siempre considerando las valuaciones fiscales consignadas para los inmuebles.

Tofoni sostuvo ante la Justicia que los ingresos declarados no permitirían explicar determinados incrementos patrimoniales, entre ellos la adquisición simultánea de tres inmuebles en 2019 y la declaración posterior de liquidez por aproximadamente un millón de dólares. Esos planteos son precisamente los que deberán ser contrastados mediante las medidas de prueba ordenadas por el juez Lijo.

Pero la investigación por enriquecimiento ilícito no es el único frente judicial. Tapia también aparece mencionado en expedientes que investigan presunto lavado de activos, desvíos de fondos y operaciones financieras vinculadas con la AFA. Una de las investigaciones más relevantes gira alrededor de una mansión ubicada en Pilar, valuada en alrededor de US$17 millones según las últimas publicaciones, cuya titularidad formal está vinculada a una sociedad cuyos integrantes fueron señalados como presuntos testaferros.

La Justicia investiga el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad y su eventual relación con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La investigación de Pilar se convirtió además en un punto de concentración de otros expedientes. En septiembre, una denuncia por supuesto lavado de activos que involucra a Tapia y Toviggino fue enviada al juzgado federal de Campana para que se acumulara a la causa de la mansión. Esa denuncia investiga un supuesto circuito por el cual fondos provenientes del exterior habrían pasado por intermediarios y financieras porteñas antes de terminar, según la hipótesis denunciada, en efectivo en la sede de la AFA de la calle Viamonte o en domicilios vinculados a dirigentes. Una hipótesis judicial que todavía debe ser probada.

Otro frente es el de las operaciones internacionales de la AFA y la empresa TourProdEnter, con sede en Miami. Según una investigación publicada por LA NACION, la Justicia estadounidense analiza presuntas irregularidades vinculadas con contratos, facturación y movimientos de fondos de la asociación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si pudo existir un esquema de fraude y lavado de activos mediante el sistema bancario estadounidense, con fondos que habrían sido derivados hacia terceros a través de contratos presuntamente irregulares.

Ese expediente en Miami es particularmente delicado para la conducción de la AFA porque involucra el funcionamiento económico internacional de la entidad y también alcanzó al tesorero. La investigación norteamericana sumó testimonios y documentación y, de acuerdo con las publicaciones periodísticas, los fiscales buscan determinar el recorrido de determinados fondos y la eventual existencia de contratos o facturación apócrifa. Tapia ha rechazado las acusaciones y, en declaraciones públicas, cuestionó las versiones que presentaban las investigaciones como una amenaza directa contra la conducción de la AFA.

En ese contexto, la despedida de Messi ofrece a Tapia una oportunidad comunicacional extraordinaria. El dirigente aparece asociado al acontecimiento que concentra toda la atención del fútbol argentino. Desde una perspectiva política y comunicacional, esa centralidad permite que la imagen del dirigente quede temporalmente vinculada con uno de los momentos de mayor consenso emocional de la historia reciente del seleccionado: el adiós del capitán que ganó los títulos que durante décadas habían sido esquivos para Argentina.