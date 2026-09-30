Lionel Messi recibió un doctorado honoris Causa de la UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgarle a Lionel Messi el título de Doctor Honoris Causa, la máxima distinción honorífica. La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior y el reconocimiento será entregado el martes 6 de octubre, antes del partido de despedida del capitán con la Selección argentina en el estadio Monumental.

La resolución ponderó tanto la extraordinaria trayectoria deportiva de Messi como los valores que proyectó dentro y fuera de la cancha. En sus fundamentos, la UBA definió su recorrido como un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”, además de destacar su compromiso con la representación de la Argentina.

El documento repasa especialmente el ciclo del rosarino como capitán del seleccionado. Bajo su liderazgo, la Argentina ganó la Copa América 2021, que puso fin a una espera de 28 años; la Finalissima 2022; el Mundial de Qatar 2022, y la Copa América 2024. También alcanzó el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026.

Con esa secuencia, Messi integró el primer plantel de la historia del fútbol argentino en obtener cuatro títulos consecutivos con la selección mayor. La Universidad consideró que esa marca, junto con su influencia pública, trascendió las estadísticas y convirtió al futbolista en una referencia de alcance mundial.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, señaló que la casa de estudios buscó reconocer algo más que los números y los trofeos del delantero. “Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, expresó.

Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti afirmó que Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla “con coraje y respeto” hasta llevarla a lo más alto del fútbol mundial. Para la autoridad universitaria, el doctorado excede la carrera del jugador: “Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”.

La distinción fue impulsada por el Consejo Superior, máximo órgano de gobierno de la Universidad. Está integrado por el rector, los decanos de las trece facultades y cinco representantes de cada uno de los claustros de profesores, graduados y estudiantes.

Antes de salir al césped del Monumental, el futbolista recibirá el máximo título de la universidad pública más importante del país por una trayectoria que, según la resolución, conjugó talento, conducta y representación nacional.