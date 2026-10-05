Denuncian anomalías en el partido de la Selección con Burkina Faso

El amistoso que la Selección argentina disputó ante Burkina Faso en el estadio Monumental terminó atravesado por cuestionamientos que excedieron ampliamente lo futbolístico. La Albiceleste se impuso 7-0 este sábado 3 de octubre, pero la contundente goleada quedó rodeada por una controversia previa vinculada con la organización del viaje del seleccionado africano, las condiciones en las que debía trasladarse desde el continente hacia Buenos Aires, la negativa de varios futbolistas a realizar el viaje y la necesidad de improvisar prácticamente sobre la hora un plantel alternativo, integrado mayoritariamente por jugadores Sub-23

La primera controversia comenzó cuando Burkina Faso se encontraba en Casablanca, Marruecos, después de disputar un encuentro correspondiente a las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones. La delegación tenía previsto viajar hacia Buenos Aires el 30 de septiembre en un vuelo chárter, pero la aeronave sufrió un inconveniente técnico y el servicio fue cancelado. La empresa organizadora, Eurodata Sport, cuyo CEO y fundador es el agente FIFA colombiano Jairo Pachón, explicó que la aeronave había sido sometida a una revisión y que se detectó una falla que obligó a suspender el vuelo. Según esa versión, se inició entonces la búsqueda de una alternativa para trasladar al plantel y mantener en pie el amistoso.

La cancelación del chárter, sin embargo, fue solamente el comienzo de la crisis, la alternativa ofrecida a los futbolistas implicaba un viaje de aproximadamente 25 horas en clase turista, con diferentes tramos y escalas. El itinerario contemplaba un desplazamiento desde Costa de Marfil hacia París, una espera de varias horas y posteriormente otro vuelo comercial con destino a la Argentina. Los jugadores consideraron que las condiciones eran excesivamente desgastantes para afrontar un partido internacional contra el campeón mundial y se negaron a realizar el trayecto bajo esas condiciones.

A las dificultades del traslado se sumó un conflicto económico. Desde Burkina Faso surgieron cuestionamientos acerca de las condiciones financieras del amistoso y, particularmente, sobre la ausencia de un pago adicional para los futbolistas. El portal deportivo burkinés Faso Sports publicó una investigación en la que cuestionó el mecanismo utilizado para organizar estos encuentros y sostuvo que la Asociación del Fútbol Argentino cubría alojamiento, gastos operativos y traslado, pero no entregaba un cachet por participación ni compartía con la federación visitante parte de la recaudación. El medio sostuvo que esta modalidad permitiría a la AFA reducir costos y maximizar los ingresos de los amistosos.

La publicación africana llegó incluso a plantear que la estrategia consistiría en buscar selecciones de menor poder económico, particularmente de África, que aceptaran condiciones que otros equipos podrían rechazar. Según esa misma versión, un dirigente de una federación africana citado por el medio afirmó que se buscaban “selecciones africanas de mitad de tabla o con menos recursos” porque tenían mayores posibilidades de aceptar esas condiciones a cambio de enfrentar a Argentina. El medio burkinés también mencionó como antecedente el amistoso ante Mauritania y cuestionó la forma en que se habían negociado los desplazamientos.

La tensión llegó a tal punto que las autoridades de Burkina Faso tuvieron que intervenir para intentar garantizar que el compromiso se disputara. Dirigentes de la Federación de Fútbol y funcionarios del Gobierno africano mantuvieron reuniones para resolver el conflicto. La intervención incluyó a la ministra de Deportes, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, al presidente de la federación, Oumarou Sawadogo, y al embajador burkinés en Marruecos, Mamadou Coulibaly. Frente a la negativa de varios jugadores del plantel original, la solución terminó siendo recurrir a futbolistas de la selección Sub-23.

El problema fue que esos juveniles tenían originalmente otro compromiso programado durante la misma ventana internacional: un amistoso frente a Malí. Ese encuentro fue cancelado y varios de los futbolistas fueron llamados de emergencia para completar la delegación que debía viajar a la Argentina. Algunos tuvieron que trasladarse desde Burkina Faso hasta Casablanca para reunirse con el resto del grupo y recién entonces abordar el vuelo especial hacia Buenos Aires.

Por supuesto, el contraste con la preparación de la Argentina fue particularmente marcado. Mientras el equipo de Lionel Scaloni había llegado al partido después de entrenarse, Burkina Faso terminó aterrizando en Ezeiza alrededor de las 15.30 hs, apenas unas cinco o seis horas antes del comienzo del encuentro en el estadio de River Plate. La delegación africana llegó, además, después de atravesar varios días de incertidumbre, cambios de itinerario, discusiones por las condiciones del traslado y modificaciones de último momento en su convocatoria.

En ese contexto, el partido terminó ofreciendo una imagen futbolística muy diferente a la que hubiera podido esperarse de un amistoso entre dos selecciones nacionales. Argentina resolvió prácticamente el encuentro durante el primer tiempo. Lautaro Martínez abrió el marcador a los cuatro minutos, después de que su penal fuera atajado por el arquero y aprovechara el rebote. A los ocho minutos llegó el segundo, en contra de Moumouni Diallo, y a los 12 Gianluca Prestianni convirtió el tercero. Antes del descanso, Nicolás Paz y Julián Álvarez ampliaron la diferencia para establecer el 5-0. En la segunda mitad, Franco Mastantuono convirtió el sexto tanto, en lo que significó su primer gol con la Selección, y Giuliano Simeone marcó el séptimo en el tramo final.

Desde la AFA, se destacó el rendimiento del equipo de Scaloni, mientras que el entrenador evitó polemizar con las circunstancias que atravesó el rival. Después del encuentro, Scaloni sostuvo que era “muy rescatable” lo realizado por Burkina Faso y afirmó: “Tratamos de respetarlos y estamos muy agradecidos porque hayan podido venir”. También remarcó que para un jugador de la Selección “implica jugar todos los partidos de la misma manera” y valoró que los futbolistas jóvenes hayan podido aprovechar la oportunidad.

Las denuncias publicadas por medios africanos plantearon interrogantes sobre el modelo de organización y contratación de los amistosos de la AFA con selecciones de ese continente. Al mismo tiempo, la empresa organizadora atribuyó el origen de la crisis a una falla técnica del avión chárter y explicó que buscó alternativas para concretar el partido. Así, el amistoso Argentina-Burkina Faso terminó siendo mucho más que una goleada: fue un encuentro en el que la diferencia futbolística quedó amplificada por una preparación absolutamente desigual.