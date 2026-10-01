La obsesión de los raperos estadounidenses con Manu Ginobili

Manu Ginóbili ganó cuatro anillos con San Antonio, pero su nombre también encontró una cancha: las canciones de rap. Un reel de Don Chenz en Instagram volvió sobre esa presencia y lo presentó como un favorito insólito del hip hop. La observación tiene respaldo: generaciones de artistas lo incorporaron a sus letras.

Uno de los ejemplos más directos es Kobe or Ginobili, que Mack Maine lanzó en 2013. El título pone al argentino junto a Kobe Bryant y convierte a ambos en referencias de excelencia. Ese año apareció un remix con Ace Hood, French Montana, Rick Ross y Busta Rhymes. Manu no era un detalle escondido: figuraba en el nombre del tema.

La asociación funciona dentro de un lenguaje que cruza el básquet con el éxito personal. En inglés, ball remite a jugar a la pelota, mientras que ballin' también se usa para hablar de prosperidad y ostentación. Compararse con una estrella permite condensar talento, dinero y dominio en una sola imagen. El apellido Ginóbili tiene, además, una sonoridad reconocible.

La zurda del bahiense también se convirtió en recurso musical. En Jumpman, la colaboración de Drake y Future de 2015, el primero lo menciona al hablar de usar la mano izquierda. Hay una precisión geográfica: Drake es canadiense, aunque integra el mismo circuito del rap norteamericano. La referencia muestra hasta dónde viajó la marca de Manu.

No todas las menciones son solemnes. Playboi Carti alude a su calvicie en No Time, de 2018, y Lil Uzi Vert recurre al mismo rasgo en Baby Are You Home, de 2016. Son guiños a una apariencia que cualquier seguidor de la NBA podía reconocer. La celebridad deportiva se vuelve material para la rima, incluso cuando el homenaje incluye una broma.

Detrás de esas barras hay una carrera que explica la familiaridad. Ginóbili pasó sus 16 temporadas de NBA en los Spurs, fue elegido mejor sexto hombre en 2008 y ganó el oro olímpico con Argentina en Atenas 2004. En 2022 ingresó al Salón de la Fama. Su creatividad y sus cambios de dirección lo hicieron inconfundible.

La propia NBA destaca que popularizó el eurostep, el movimiento que permite cambiar de dirección en los pasos hacia el aro. No lo inventó, pero ayudó a convertirlo en una herramienta habitual. Su juego ofrecía imágenes tan singulares como su nombre: engañar al defensor, improvisar y resolver donde parecía no haber espacio.

Las canciones sí prueban que el argentino dejó huella fuera del deporte. Para los Spurs fue una pieza de equipo; para el rap, un apellido capaz de contar una historia en pocos segundos.