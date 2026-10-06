Rebord habló de "riesgo cucú" por las extrañas declaraciones de Milei

Voy a empezar hablar del Riesgo Cucú. Ya no corre más el riesgo Kuka, para mi es el riesgo cucú. El riesgo cucú se mide hacia los 1000 puntos. Por encima de los mil puntos, el riesgo cucú se va todo a la mierda. Estamos en un riesgo cucú muy alto, la verdad. Estamos en los 900 puntos", sostuvo Tomas Rebord en su streaming personal y cerró: "Que tan locos nos estamos volviendo colectivamente los argentinos".

La premisa del streamer coincide con lo escrito por el periodista Juan Luis González en NOTICIAS, tras las sorprendentes declaraciones que el Jefe de Estado realizó a Luis Majul en La Nación+. "Es que ahora, atravesado por un momento de extremo encierro en Olivos y de turbulencias en el frente económico, el Presidente llevó sus fantasías a lugares inimaginables. Terroristas entrando de a miles al país, fotos de shoppings hechos con IA que mostrarían el boom de consumo en el país, repetidos intentos de golpe de Estado y la lista sigue. Javier Milei se fue a vivir al país de las maravillas", recalcó el sub editor de Política de la revista.

En los últimos meses, el líder libertario empezó a difundir imágenes de locales y de shoppings como si eso demostrara por sí solo un boom de la economía. Pero la realidad fue otra, en septiembre se comprobó que una de las fotos que compartió el presidente, asesorado por la tropa de comunicación de Santiago Oría, estaba retocada con inteligencia artificial. Incluso, de acuerdo a la estadística del INDEC, en el acumulado enero-julio, la venta en supermercados cayó 2.7%, 2% en los shoppings y 2,7% en los autoservicios mayoristas, mientras que CAME registró una caída de 2,4% en los comercios minoristas en los primeros ocho meses del 2026.

Sin embargo, lo que más rebotó de la conversación que tuvo el último domingo de septiembre con Luis Majul, fue cuando aseguró que entre lo que iba de este año y el anterior el Gobierno había expulsado a “30 mil terroristas”. Una cifra absolutamente disparatada. Para poner un ejemplo, cuando Al Qaeda derribó las Torres Gemelas contaba con alrededor de tres mil terroristas en sus filas.

El sitio Chequeado publicó el número real: en 2025 la Dirección Nacional de Migraciones informó 772 expulsiones por distintos delitos, pero ni una sola de ellas por “terrorismo”. “Tengo enemigos muy poderosos en el mundo”, dijo en esa conversación televisiva y justificó el motivo por el cual “toda la Quinta de Olivos está militarizada”, al remarcar que “el año pasado me quisieron hacer siete golpes de Estado”.