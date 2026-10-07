Video: los malabares de Maru Botana para no ingerir harinas en MasterChef

La nueva temporada de MasterChef Celebrity volvió a la pantalla de Telefe con Wanda Nara en la conducción y una modificación importante en el jurado: Maru Botana ocupa el lugar que dejó Donato de Santis y comparte la evaluación con Damián Betular y Germán Martitegui. La quinta edición comenzó el 28 de septiembre y reúne a 24 figuras del espectáculo, el deporte, el periodismo y la música, entre ellas Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

La llegada de Botana había sido presentada como uno de los principales cambios del programa. La reconocida cocinera ya había participado anteriormente como invitada y en reemplazos, pero esta vez asumió por primera vez el rol de jurado titular. Antes del estreno había explicado que afrontaba el desafío con entusiasmo y que buscaba desarrollar un estilo propio junto a Betular y Martitegui. “La cocina es nuestra pasión. Nosotros estamos para enseñar y ellos para aprender”, había señalado al anticipar su participación. También reconoció el vínculo con Donato de Santis y dijo que sentía que el chef seguía presente en el programa.

Sin embargo, a pocos días del comienzo, la atención sobre Botana dejó de estar concentrada exclusivamente en sus devoluciones y pasó a centrarse en una característica que los espectadores comenzaron a detectar durante las degustaciones: la jurado prueba porciones considerablemente más pequeñas que sus compañeros y, especialmente frente a preparaciones con masas o pan, suele separar los componentes antes de llevarlos a la boca. El fenómeno fue advertido primero en diferentes platos y terminó convirtiéndose en una de las primeras polémicas de la temporada. Los usuarios observaron que Botana apenas probaba pequeñas cantidades y que en determinadas preparaciones utilizaba los cubiertos para abrirlas o desarmarlas antes de degustarlas.

El episodio que terminó de instalar el tema ocurrió durante la prueba de los sándwiches en baguette. Los participantes debían elaborar un sándwich que incluyera carne cocida, vegetales, un aderezo elaborado y una guarnición. Mientras Betular y Martitegui tomaban los sándwiches y les daban un mordisco para evaluar conjuntamente el pan, el relleno, los vegetales y el aderezo, las cámaras mostraron a Botana utilizando cuchillo y tenedor para abrir las preparaciones y extraer principalmente el contenido del interior. En lugar de comer el sándwich completo, tomaba pequeñas cantidades del relleno, llegando en algunos casos a probar apenas vegetales o una parte del aderezo. La propia dinámica del programa hizo especialmente visible la diferencia entre los tres integrantes del jurado.

La escena fue rápidamente recortada y difundida en X, donde los usuarios hicieron comparaciones cuadro por cuadro entre la forma de degustar de Botana y la de Martitegui y Betular. Uno de los videos más comentados mostró precisamente a los dos chefs mordiendo los sándwiches completos mientras Botana abría el pan y utilizaba el tenedor para tomar el relleno. Otros fragmentos mostraron a la cocinera retirando tomate y lechuga de una preparación y probando únicamente esos ingredientes. El contraste generó comentarios irónicos y reclamos de espectadores que llegaron a pedir el regreso de Donato de Santis.

La interpretación predominante en las redes fue que Botana estaría evitando deliberadamente las harinas. Algunos usuarios señalaron que la misma conducta ya había aparecido en otras pruebas, como preparaciones rellenas, y resumieron la situación con expresiones como “corta y no come”. Otros cuestionaron directamente cómo podía evaluar una preparación completa si no ingería conjuntamente sus principales componentes.

La polémica se potenció porque la conducta no quedó limitada al desafío de los sándwiches. Los espectadores comenzaron a recopilar diferentes momentos de los primeros episodios y a señalar que Botana suele cortar, separar o inspeccionar los alimentos antes de probarlos y que sus bocados son mucho más pequeños que los de sus compañeros. El fenómeno se transformó así en una especie de “observación paralela” del programa: mientras los participantes compiten por elaborar el mejor plato, una parte de la audiencia comenzó a seguir cuánto y cómo come cada uno de los integrantes del jurado.