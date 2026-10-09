Si hay fotos hay video: Facundo Moyano de fiesta con Candela en Madrid

El reencuentro de Candela Arizaga y Facundo Moyano en España volvió a sacudir las redes sociales manteniendo la controversia judicial que enfrenta al exdiputado nacional por la causa en la que está imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su actual pareja. Desde Madrid, la pareja no solo confirmó que volvió a estar junta, sino que decidió exhibir públicamente su reconciliación mediante fotografías románticas, videos y mensajes en Instagram.

En la red social de Meta, Arizaga publicó un descargo en el que cuestionó las versiones periodísticas sobre el expediente y negó haber presentado una denuncia contra su pareja. La influencer escribió: “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia, la cual NUNCA existió”. A continuación, se refirió a los testimonios incorporados a la investigación: “De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”. Y concluyó con una respuesta dirigida a quienes la cuestionaron por mostrarse nuevamente con Moyano: “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación”.

A continuación del mensaje, la modelo subió en la misma plataforma social una catarata de fotos de ella y su novio en distintos paseos por el país ibérico. También se sumo a las stories un video editado con distintos pasajes del reencuentro en el que se los ve bailando, conviviendo, viajando y caminando por la ciudad española.

Por supuesto, tanto el video con los fragmentos del distintos recorridos y las fotografías del ex legislador y la modelo despertaron suspicacia de los usuarios que visibilizaron las imágenes. En X, muchos usuarios se hicieron eco de los posteos y destacaron la falta de naturalidad, la extrema prolijidad y la superficialidad en las poses de ambos al ser retratados en las visuales compartidas.

En ese aspecto, el foco estuvo en las postales en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes, posando sobre una pasarela junto al mar y compartiendo momentos de intimidad. En una de las imágenes, Moyano le coloca a Arizaga un collar que, según las publicaciones periodísticas, sería un regalo que el exdiputado tenía preparado para ella y que aparece presentado dentro de una caja de terciopelo. En otra fotografía, los dos se muestran a punto de besarse, con el mar como fondo. La modelo lleva un vestido celeste claro, mientras que Moyano aparece con camisa y bermuda blancas.

Hace unos días, se emitió la primera señal pública del reencuentro surgió a partir de un video difundido en redes sociales por el programa SQP, que conduce Yanina Latorre por América TV. En las imágenes se veía a los novios sentados juntos en un restaurante de Madrid, en una escena que contrastaba con la restricción de acercamiento vigente en la Argentina.

El dirigente sindical confirmó posteriormente que se encontraba en España con su pareja y le envió una fotografía a Moria Casán, quien la mostró en su programa La mañana con Moria, por El Trece. Incluso el hijo de Hugo Moyano aprovechó el intercambio con la conductora para dar su versión sobre la medida judicial y defender la decisión de ambos de reencontrarse en el exterior. “Candela llora todos los días, queremos estar juntos. Estamos enamorados y contentos. Nos sentimos libres”, escribió, según los mensajes que la conductora leyó al aire.

Junto a las imágenes, Moyano escribió una frase de tono romántico que rápidamente se replicó en distintos medios y redes sociales: “Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”. El mensaje fue interpretado como una declaración pública de compromiso con la relación, en un momento en que la pareja enfrentaba cuestionamientos por haberse mostrado junta pese a la prohibición de acercamiento vigente en el expediente argentino.

La publicación de Arizaga tuvo una segunda parte, más directa y confrontativa, después de que la difusión de las imágenes despertara críticas. En una historia de Instagram, la modelo escribió: “Recuerden... cuando alguien pone pretextos para no verlos, recuerden a estos dos que se fueron a otro país para estar juntos”. El mensaje apuntó a convertir el viaje en una demostración de que ambos estaban dispuestos a encontrarse pese a las dificultades que enfrentaban en la Argentina. Sin embargo, el comentario también generó cuestionamientos por el contexto judicial en el que se produjo la reconciliación.

Por otra parte, la reacción de la fiscal Florencia Nocerez, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, busca entrevistar nuevamente a Arizaga cuando regrese de Europa. Según informaron fuentes judiciales, la citación no supone que la fiscal considere automáticamente delictivo el reencuentro en España, sino que el objetivo es escuchar a la joven y evaluar su situación a la luz de las nuevas circunstancias.

La fiscalía, además, ya había rechazado el pedido de Moyano para que se levantara la restricción de acercamiento. En agosto, cuando se discutió esa posibilidad, la funcionaria sostuvo: “El comportamiento es típico de un caso de violencia de género” y remarcó: “No es prudente levantar la perimetral ahora”. La decisión se adoptó mientras todavía se encontraban en curso distintas medidas de prueba. Por ese motivo, las imágenes románticas difundidas por ambos desde España no deben confundirse con una modificación de las medidas judiciales vigentes en territorio argentino.