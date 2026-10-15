Charly García en los Martín Fierro a la Música: cuál es su estado de salud

Charly García recibió uno de los reconocimientos más significativos de la primera edición de los Martín Fierro de la Música, celebrada en el teatro Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) distinguió al músico con el premio especial “Leyenda de leyendas”, una categoría creada para destacar una trayectoria excepcional y la influencia de una figura fundamental de la cultura argentina. El artista también obtuvo la estatuilla a Mejor Artista Rock/Alternativo, en una ceremonia que reunió a intérpretes de distintas generaciones y géneros musicales.

La distinción a Carlos García Moreno fue uno de los momentos más destacados de la gala, no solo por la dimensión artística del homenajeado, sino también por la expectativa que genera cada aparición pública del creador de agrupaciones emblemáticas de la música popular como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán y considerado un verdadero prócer del rock nacional. A diferencia de otros premiados, el músico no estuvo presente en el salón: envió un mensaje grabado en video que se proyectó durante la ceremonia y en el que agradeció a la entidad organizadora con su habitual estilo directo, irónico y despreocupado.

“Buenas noches, como dicen todos, gracias a APTRA por este reconocimiento. Nunca pensé que me iba a ganar un Martín Fierro”, expresó García en su mensaje. Luego dedicó unas palabras a sus colegas: “Saludos a todos los músicos y músicas de este bendito país”. Finalmente, cerró con una de sus expresiones más identificadas con su personalidad artística: “Say no more” con la cortina musical de su tema solista "Funky". El agradecimiento fue breve, pero tuvo un significado especial para todo el publico que esta pendiente de su estado de salud.

Charly García tiene actualmente 74 años. Nació el 23 de octubre de 1951 y atraviesa una etapa de salud delicada, marcada principalmente por las dificultades de movilidad, la necesidad de asistencia cotidiana y distintos problemas médicos que debió afrontar durante los últimos años. La información difundida recientemente por su familia permite conocer mejor su situación, aunque no existe un parte médico público integral que detalle todos sus diagnósticos y su evolución actual.

La información más reciente sobre su estado físico fue por declaraciones de su hermana menor, Josi García Moreno, realizadas originalmente en una entrevista con Clarín. La familiar rechazó las críticas sobre los cuidados que recibe el músico y aseguró que permanece acompañado por su familia, con asistencia profesional y sesiones de rehabilitación. “Charly está con tratamiento y con kinesiólogo todos los días”, explicó.

Sin embargo, la hermana también describió las limitaciones que enfrenta el artista en su vida cotidiana. “No puede levantarse siquiera a hacerse un café, entonces va pidiendo lo que necesita”, relató, al explicar que los problemas de cadera y las caídas posteriores afectaron considerablemente su autonomía. Según su testimonio, el objetivo de la rehabilitación es que pueda recuperar movilidad y volver a tocar el piano con mayor facilidad.

Uno de los antecedentes físicos más importantes se remonta a 2015, cuando una caída le provocó una fractura de cadera que requirió cirugía y dejó secuelas en su movilidad. Desde entonces, García fue atravesando diferentes períodos de rehabilitación y, con el paso de los años, comenzó a utilizar silla de ruedas. Su hermana explicó que llegó a recuperar parte de su capacidad física, pero que una nueva caída complicó la evolución y aumentó su dependencia de otras personas. A esas dificultades se sumaron las quemaduras que sufrió en una de sus piernas en 2025, que requirieron cuidados y dejaron secuelas.

El último episodio que generó preocupación ocurrió en agosto, cuando García tuvo fiebre y fue trasladado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento para someterse a una evaluación general. Según explicó su hermana, los médicos le realizaron análisis de sangre y estudios por imágenes. La fiebre disminuyó y el artista regresó a su casa. Meses, en abril, el artista había sido sometido a una cirugía programada de riñón. De acuerdo con el comunicado difundido por su entorno, la operación se desarrolló según lo previsto y García evolucionó favorablemente, sin complicaciones.

A pesar de las limitaciones físicas, García mantuvo apariciones públicas que reflejan su vínculo persistente con la música. Incluso, en marzo de este año asistió a uno de los recitales de AC/DC en el estadio de River Plate, acompañado por su entorno. El video difundido por Fabián “Zorrito” Quintiero mostró al músico disfrutando del espectáculo desde una platea y generó una fuerte repercusión muy positiva entre sus seguidores.