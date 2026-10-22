En 7 meses ya lleva enviados al Congreso 219 pliegos de magistrados, lo que terminará convirtiéndolo en el ministro de Justicia que más jueces nombró en un año de gestión incluyendo fiscales y defensores. Y esto incluye funcionarios de todas partes y todas las especialidades: civil, comercial, penal, contencioso, laboral y electoral. Hoy la influencia de Mahiques sobre el sistema de Justicia es absoluta y mientras sea ministro, esa capacidad de llegada a cualquier juez está a disposición del presidente Javier Milei, y su hermana Karina. “Juan Bautista Mahiques: El dueño de la Justicia” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana. Rodis Recalt te cuenta cómo negocia con gobernadores, los expedientes sensibles desactivados, la reconfiguración de Comodoro Py y cuáles son sus candidatos para completar la Corte. Y el significado más profundo de esta acumulación de poder transversal. La red de leales que teje con los nombramientos le aseguran a futuro, incluso lejos de su cargo, convertirse en uno de los mayores operadores del sistema judicial argentino.

Además, en la portada de esta semana: Guerra Santa libertaria. La interminable interna entre los Menem y Santiago Caputo, ahora en clave religiosa por la islamofibia.

También quiénes son los mayores perdedores en el escándalo Casciari por la producción colaborativa de películas. Y Maru Botana, juzga platos por tevé sin casi probarlos abriendo la era de la crítica telepática.