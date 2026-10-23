Quién es Javier Negre, el dueño de La Derecha Diario que se asoció a Manzano

Javier Negre convirtió la militancia de derecha en un negocio internacional. Español, de 41 años, pasó de la redacción de El Mundo a construir una red de medios que combina respaldo a Javier Milei, cercanía al trumpismo y confrontación con la izquierda. Ahora sumó un socio con peso propio: José Luis Manzano.

El empresario argentino adquirió el 21% de Right News Media y entró en los negocios de cinco medios de Estados Unidos y España, entre ellos UHN Plus, EDATV e Informa Radio. Ambos confirmaron el acuerdo, pero no revelaron el monto. Una precisión: La Derecha Diario no integra la operación.

Negre fue corresponsal en el País Vasco, redactor de Política y del suplemento Crónica, y ocupó un cargo en el área audiovisual de Unidad Editorial. Su trayectoria arrastra un antecedente: en 2019 fue condenado junto con la editora de El Mundo a indemnizar con 30.000 euros a una mujer por vulnerar su intimidad, honor e imagen. La sentencia sostuvo que ella no había consentido la entrevista. El diario admitió problemas de praxis, aunque negó que su periodista hubiera inventado declaraciones.

En 2020 fue despedido por competencia desleal, después de crear el canal de YouTube Estado de Alarma. Ese proyecto creció hasta convertirse en EDATV. En 2024 desembarcó en el negocio argentino con la compra del 50% de La Derecha Diario a Fernando Cerimedo, ex asesor de Milei. Luego se quedó con la totalidad del portal. La expansión acompañó su identificación pública con el Presidente.

La escala excede la Argentina. Una investigación de La Silla Vacía, publicada por Chequeado, analizó 186.635 publicaciones de once ediciones nacionales entre enero de 2025 y agosto de 2026. Encontró una agenda centrada en la “batalla cultural”, ataques a la izquierda y cuestionamientos a los medios tradicionales. Argentina y Estados Unidos concentraron más de la mitad de los contenidos.

Desde Washington conduce The Right News Show, en español, para Real America's Voice. Factchequeado documentó que allí difundió la falsa teoría de fraude en las elecciones estadounidenses de 2020. Su perfil reúne así tres dimensiones: empresario, comunicador y activista. Manzano fue ministro del Interior de Carlos Menem y construyó con Daniel Vila el Grupo América. El acuerdo conecta al militante de la nueva derecha con un empresario de dilatada trayectoria política. Con Manzano, esa apuesta ideológica suma capital de un protagonista histórico del negocio mediático argentino.