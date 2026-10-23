Repercusiones en las redes por el polémico Martín Fierro a Jonatan Viale

El premio a Jonatan Viale tuvo una segunda ceremonia en X: la de las críticas. Pan y circo, su programa de Radio Rivadavia, ganó el Martín Fierro al ciclo periodístico vespertino diario en AM. Pero la distinción reavivó los cuestionamientos por la entrevista a Javier Milei que Santiago Caputo interrumpió en febrero de 2025.

Carlos Montero fue uno de los que vinculó ambos episodios. El periodista sostuvo que, en otro país, un video de un entrevistador acordando preguntas con un presidente terminaría con su carrera. “En Argentina, le dan un Martín Fierro”, escribió. La acusación sobre preguntas pautadas corresponde a su interpretación del episodio.

Sebastián Fernández, conocido como @rinconet, eligió la ironía. “Agradezco este premio, pero quiero aclarar que este es un trabajo en equipo y no sólo me refiero a vos, Santi...”, publicó. Era una parodia de un agradecimiento, no una frase pronunciada por Viale durante la entrega.

El mensaje citaba otro posteo de Juan Luis González, que también cuestionó el reconocimiento: “le dieron un premio periodístico a este tipo!!!!!!”. En las respuestas, la cuenta El Bosnio prolongó la burla con un agradecimiento ficticio a “Santi” por guiar y corregir al conductor. El blanco de las ironías era el vínculo entre el periodismo y el poder político.

El antecedente ocurrió durante el reportaje sobre $LIBRA, la criptomoneda que Milei había promocionado. Un fragmento que quedó fuera de la emisión televisiva mostró la intervención de Caputo cuando se abordaban las posibles consecuencias judiciales para el Presidente. La difusión de esa secuencia abrió una discusión sobre los límites que debe poner un entrevistador ante el entorno del entrevistado.

Viale reconoció entonces que había aceptado quitar ese tramo y que le había faltado firmeza. Explicó que temía que la nota se cayera y defendió su independencia. Ese descargo formó parte de una controversia que, más de un año después, volvió a circular asociada a la estatuilla.

El contraste tiene una precisión: el galardón de APTRA fue para un programa de radio, no para aquella entrevista televisiva. Los cuestionamientos en X unieron ambos planos para discutir el reconocimiento al conductor. La discusión se concentró en la autonomía periodística frente al Gobierno y en el efecto de ese antecedente al evaluar la trayectoria del premiado, más allá de su labor radial. Así, la celebración de Pan y circo terminó por devolver al centro del debate un episodio que sus críticos no dejaron atrás.