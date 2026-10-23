Los actores clave del caso $LIBRA que la Justicia acaba de cerrar

El caso $LIBRA tuvo el viernes 23 de octubre un giro: Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados, a pedido del fiscal Eduardo Taiano. El juez entendió que los hechos no encuadraban en una figura penal. La decisión de primera instancia cerró la investigación sin que los acusados fueran llamados a indagatoria.

Javier Milei fue la cara pública del episodio. El 14 de febrero de 2025 difundió en X el token como un proyecto para financiar emprendimientos argentinos. La cotización subió y se desplomó en pocas horas. El Presidente borró el mensaje y negó haber conocido los detalles de la iniciativa. El fallo consideró que la visibilidad aportada por su investidura no probaba un engaño penalmente relevante.

Karina Milei quedó bajo investigación por sus contactos con los promotores y el acceso de estos al entorno presidencial. La secretaria general de la Presidencia fue señalada en la hipótesis de tráfico de influencias. El juez consideró insuficientes los elementos reunidos para sostener esa imputación y también la sobreseyó.

Mauricio Novelli fue uno de los nexos locales. El trader conocía a Milei desde antes de su llegada al poder: el economista había dado clases en su academia. Junto con Manuel Terrones Godoy organizó el Tech Forum de 2024, que reunió al Presidente con empresarios del sector. El celular de Novelli se convirtió en una fuente central de documentos y comunicaciones para la pesquisa.

Terrones Godoy, conocido en redes como KManu, aportaba su perfil de divulgador de videojuegos y criptomonedas. Era socio de Novelli y participó de los contactos con los impulsores del proyecto. Ambos negaron haber tenido acceso a los fondos recaudados por el lanzamiento.

Hayden Mark Davis, estadounidense vinculado a Kelsier Ventures, fue el principal impulsor de $LIBRA. Milei lo recibió en la Casa Rosada el 30 de enero de 2025. Julian Peh, responsable de KIP Protocol, había participado del encuentro con el mandatario en el Tech Forum. Los dos empresarios extranjeros quedaron incluidos en el sobreseimiento.

Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, completaba el núcleo de contactos locales. El fallo también benefició a María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, madre y hermana del trader, y a Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. Para el juez, las pruebas no acreditaron los delitos investigados. La resolución dio un cierre penal en primera instancia a una trama que cruzó negocios digitales y acceso al poder.