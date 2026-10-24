$LIBRA: el juez que cerró la causa tiene a su esposa designada por el Presidente

El viernes 23 de octubre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier Milei, a Karina Milei y al resto de los imputados en la causa $LIBRA. Lo hizo a pedido del fiscal Eduardo Taiano. En su resolución, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 concluyó que los hechos denunciados no encuadran en ningún delito y cerró el expediente.

El fallo vuelve a poner el foco en una designación que generó críticas en la oposición. El 3 de julio, Martínez de Giorgi apartó a los querellantes, que eran los patrocinados por Juan Grabois. Desde entonces, Taiano quedó como único acusador. Doce días después, el 15 de julio, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 589/2026, firmado por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ese decreto designó a Ana María Juan, esposa del juez, como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Ese juzgado fue creado en 2015 y todavía no funciona. El pliego de Juan lo había mandado al Senado Mauricio Macri. Después lo retiraron dos veces: primero Alberto Fernández y luego el propio Milei, cuando asumió.

En su edición de esta semana, NOTICIAS puso el caso en un contexto más amplio. La nota de tapa, "Mahiques, un lobbista en la Justicia", cuenta cómo trabaja Mahiques: en siete meses mandó al Senado 219 pliegos de magistrados y elige a los jueces por el vínculo personal. "Si se miran las causas que preocupan al Gobierno y se las analiza con el prisma de los movimientos en las designaciones, el resultado es elocuente", escribió la revista. Y dio como primer ejemplo justamente este: Martínez de Giorgi apartó a los querellantes de $LIBRA y su esposa fue designada jueza de Hurlingham.