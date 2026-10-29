El bullying en redes de Alberto Samid contra el ex de Pampita

El empresario y dirigente peronista Alberto Samid volvió a apuntar contra Roberto García Moritán a través de la red social X. El empresario utilizó varias ironías ante el posteo del ex funcionario porteño sobre dos personalidades del peronismo que tuvieron pasado en el UCDe. "Los casos más claros de desplazamiento desde posiciones liberales hacia el kirchnerismo son Massa y Boudou", señaló el ex esposo de Pampita Ardohain.

Inmediatamente, Samid le respondió utilizando letras sin sentidos y entre paréntesis aclaró: "Ya ni me gasto, ponga lo que te ponga es ratio". En las redes sociales, hacer "ratio" significa que un comentario o una respuesta a una publicación recibe más "me gusta" o más atención que la publicación original, o bien que una publicación tiene muchísimas más respuestas de crítica que "me gusta".

Estos mensajes se inscriben en una serie de cruces digitales en los que el emprendedor peronista confronta al exministro porteño de Desarrollo Económico y exlegislador de la Ciudad, conocido también por su ideología liberal, actividad empresarial y por su exposición mediática. Otro de los posteos más recientes de Samid respondió a una publicación en la que García Moritán anunció que trabajaría en un proyecto para apartar a los políticos de la administración de las universidades públicas.

"Ahhh querés contratar 400 tipos otra vez?", escribió el empresario, en una alusión a las críticas sobre la cantidad de personas que habrían dependido de Moritán durante su paso por la Legislatura porteña. La frase buscó cuestionar la coherencia entre el planteo de reducir la intervención política en la gestión universitaria y los cuestionamientos dirigidos al propio recorrido del dirigente.

La confrontación sumó otro comentario cuando García Moritán anunció que impulsaría una ley para expulsar de la UBA a quienes cometieran delitos. «Los querés rajar como te rajó Pampita», respondió Samid, con una referencia directa a la separación del empresario y la modelo.

Por ahora, los registros permiten suponer que Samid continuará respondiendo los posteos de Moritán cuando tenga ganas. La repercusión del cruce refleja cómo X funciona como escenario de disputa entre estos dos dirigentes. Por otro lado, estos tuits ya se han vuelto un clásico digital de la política argentina.