Mariana Brey dijo que a Milei "le queda muy bien" insultar

Mariana Brey encontró una razón de estilo para defender los insultos de Javier Milei. Durante una entrevista con Reynaldo Sietecase en Enemigos del Rey, por el canal de streaming Ahora Play, sostuvo que las malas palabras no tienen el mismo efecto en todas las personas. Cuando el conductor le preguntó si al Presidente le quedaban bien, respondió: “Sí, le queda muy bien”.

El intercambio surgió de una comparación con Cristina Fernández de Kirchner. Sietecase planteó que muchos de quienes toleran los exabruptos del mandatario reaccionarían de otra manera si la expresidenta hubiera dicho siquiera la mitad. La observación apuntaba al criterio con el que se juzga a dos dirigentes enfrentados. Brey llevó la respuesta al terreno de las características personales.

“Yo creo que a Cristina ese nivel de puteadas no le quedaba bien”, afirmó. Para explicar la distinción, incorporó a Jorge Lanata: “Lanata puteaba divino”. La panelista recordó que el periodista era malhablado y lo presentó como ejemplo de alguien a quien ese registro le resultaba adecuado. Así, el argumento pasó del contenido de las expresiones a la identidad de quien las pronuncia.

La referencia a la exmandataria tuvo, además, una aclaración de la propia entrevistada: “Yo pienso que le hubiese quedado mal, no la he escuchado nunca”. Su comparación partía, entonces, de una hipótesis sobre Cristina y de una valoración favorable del tono que Milei utiliza en público. La repregunta de Sietecase dejó explícito ese respaldo.

La charla abordó el vínculo con los medios. El fragmento fue difundido por Corta en X el martes 27 de octubre. El recorte reunió la comparación con la expresidenta, el elogio a Lanata y la respuesta sobre el líder libertario. La secuencia condensó una discusión sobre los límites del lenguaje político y la tolerancia que despiertan los mismos recursos según quién los emplee.

La defensa del Presidente forma parte de las intervenciones públicas de Brey. En septiembre de 2025, durante un debate en A la Barbarossa, por Telefe, había protagonizado un fuerte cruce con Nancy Pazos por la gestión libertaria. Brey la vinculó con una oposición “golpista” y Pazos respondió con un insulto. El episodio expuso las diferencias políticas entre ambas panelistas.

Ahora, ante Sietecase, Brey volvió sobre el lenguaje de la confrontación con otro enfoque: la puteada como marca personal. Su respuesta dejó planteado un criterio singular para evaluar la palabra presidencial: cuánto le favorece al que insulta.