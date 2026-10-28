Milei difundió el "papar" con el que piensa ganar el Nobel de Economía

Javier Milei volvió a promocionar su ambición académica, esta vez con un error de tipeo que se llevó parte de la atención. El martes 27 de octubre difundió en X una nueva versión del trabajo que firma con Demian Reidel y escribió “papar” en lugar de paper. El mensaje incluía una invitación: “A disfrutar de nueva teoría económica de calidad y con aplicación concreta a la política económica de Argentina”.

El documento se titula Minimum Viable Scale: Bellman Barriers and the Economics of Survival. Tiene 58 páginas y se presenta como un documento de trabajo de octubre de 2026. La actualización llegó acompañada por un sitio con gráficos interactivos y dos recorridos: uno de divulgación y otro con el desarrollo matemático.

La aspiración al Nobel tiene un antecedente preciso. El 24 de junio de 2024, durante un discurso en Praga, el Presidente aseguró que junto a su entonces jefe de asesores trabajaba en una reformulación de la teoría económica. “Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian”, aventuró ante el público. La promesa aún aguarda su veredicto.

No hablaba solamente del resultado de su gestión. Su planteo buscaba compatibilizar los rendimientos crecientes con la eficiencia económica: reconciliar la fábrica de alfileres de Adam Smith, ejemplo de las ventajas de la división del trabajo, con la mano invisible del mercado. Esa era la discusión teórica que presentó como merecedora de la distinción.

La nueva versión estudia una escala mínima viable. En el modelo, aumentar capital y trabajo en la misma proporción permite elevar la producción más que proporcionalmente. Pero poder reponer las máquinas no alcanza: también debe resultar conveniente sacrificar consumo y ocio para sostenerlas. Bajo determinadas condiciones, el estudio distingue un umbral entre la pérdida del capital y la supervivencia productiva.

Los autores también presentan un método que combina herramientas de la física y las finanzas para comparar trayectorias económicas sin resolver todo el modelo. Lo denominan barreras de Bellman de primer paso y lo ofrecen como una contribución matemática de la investigación.

El alcance exige una precisión: son resultados de un modelo teórico, sujetos a sus supuestos. La difusión de un documento de trabajo no equivale a su publicación en una revista científica ni convierte sus conclusiones en una comprobación del programa argentino. Del anuncio en las redes al reconocimiento académico, el recorrido sigue abierto.