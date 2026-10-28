La encuesta que marca un empate técnico entre Milei y Kicillof en el ballotage

Una diferencia de apenas dos décimas separa a Javier Milei de Axel Kicillof en una eventual segunda vuelta presidencial. La encuesta nacional de octubre de CELAG ubica al gobernador bonaerense con el 42,7% y al Presidente con el 42,5%. El resultado configura un empate técnico: la distancia es demasiado pequeña para establecer una ventaja concluyente.

El tercer dato es decisivo para leer esa paridad: el 14,8% respondió que no votaría por ninguno. Ese grupo no puede asignarse automáticamente a un candidato ni confundirse con una reserva de votos opositores. El escenario muestra preferencias ante una opción hipotética, a un año de las elecciones de 2027.

El estudio fue publicado el 22 de octubre y se realizó mediante 2.000 entrevistas presenciales entre el 30 de septiembre y el 20 de octubre. Abarcó 27 localidades de 17 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La ficha técnica informa un margen de error de hasta 2,19 puntos porcentuales, muy superior a la diferencia entre ambos dirigentes.

La paridad electoral convive con una evaluación mayoritariamente crítica del Gobierno. El 60,7% califica la gestión de manera negativa, al sumar las respuestas regular mal, mala y muy mala. El bloque favorable, que reúne muy buena, buena y regular bien, llega al 38,7%. Si se consideran únicamente buena y muy buena, el respaldo baja al 21,3%.

En imagen personal, los dos protagonistas también exhiben más rechazo que aprobación. Milei registra un 38,6% de valoración positiva y un 58,2% de negativa. Kicillof obtiene un 39,1% favorable y un 57,1% desfavorable. La cercanía de esos números refuerza la fotografía de una competencia sin un favorito claro en esta medición.

El bolsillo atraviesa el relevamiento. Para el 45,4%, el principal problema del país es la situación económica cotidiana, por delante de la inseguridad, que reúne el 22,2%. Además, el 37,5% afirma que no llega a fin de mes y el 52,1% dice que lo logra muy justo y con mucho esfuerzo. Apenas el 10,1% declara que sí llega.

La encuesta también aporta una clave sobre el apoyo presidencial: entre quienes tienen buena imagen de Milei, el 59,4% lo valora como el único capaz de impedir el regreso del kirchnerismo o el peronismo. El 37,5% destaca la coincidencia con sus ideas y su modo de gobernar. El rechazo al adversario pesa, incluso cuando la economía genera malestar.

Por eso, desaprobar la gestión no equivale a votar por el rival. El empate describe el momento de la consulta y deja abierto cómo se ordenarán las preferencias en campaña.