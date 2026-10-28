Wednesday 28 de October, 2026
Radio Perfil | Logo Perfil

POLíTICA | Hoy 07:29

La encuesta que marca un empate técnico entre Milei y Kicillof en el ballotage

CELAG midió un escenario de segunda vuelta a 2027: el 14,8% no elegiría a ninguno. El malestar económico y la imagen de gestión completan el panorama.

Kicillof & Milei | Foto:CEDOC
Kicillof & Milei | Foto:CEDOC

Una diferencia de apenas dos décimas separa a Javier Milei de Axel Kicillof en una eventual segunda vuelta presidencial. La encuesta nacional de octubre de CELAG ubica al gobernador bonaerense con el 42,7% y al Presidente con el 42,5%. El resultado configura un empate técnico: la distancia es demasiado pequeña para establecer una ventaja concluyente.

El tercer dato es decisivo para leer esa paridad: el 14,8% respondió que no votaría por ninguno. Ese grupo no puede asignarse automáticamente a un candidato ni confundirse con una reserva de votos opositores. El escenario muestra preferencias ante una opción hipotética, a un año de las elecciones de 2027.

Encuesta

El estudio fue publicado el 22 de octubre y se realizó mediante 2.000 entrevistas presenciales entre el 30 de septiembre y el 20 de octubre. Abarcó 27 localidades de 17 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La ficha técnica informa un margen de error de hasta 2,19 puntos porcentuales, muy superior a la diferencia entre ambos dirigentes.

La paridad electoral convive con una evaluación mayoritariamente crítica del Gobierno. El 60,7% califica la gestión de manera negativa, al sumar las respuestas regular mal, mala y muy mala. El bloque favorable, que reúne muy buena, buena y regular bien, llega al 38,7%. Si se consideran únicamente buena y muy buena, el respaldo baja al 21,3%.

En imagen personal, los dos protagonistas también exhiben más rechazo que aprobación. Milei registra un 38,6% de valoración positiva y un 58,2% de negativa. Kicillof obtiene un 39,1% favorable y un 57,1% desfavorable. La cercanía de esos números refuerza la fotografía de una competencia sin un favorito claro en esta medición.

El bolsillo atraviesa el relevamiento. Para el 45,4%, el principal problema del país es la situación económica cotidiana, por delante de la inseguridad, que reúne el 22,2%. Además, el 37,5% afirma que no llega a fin de mes y el 52,1% dice que lo logra muy justo y con mucho esfuerzo. Apenas el 10,1% declara que sí llega.

La encuesta también aporta una clave sobre el apoyo presidencial: entre quienes tienen buena imagen de Milei, el 59,4% lo valora como el único capaz de impedir el regreso del kirchnerismo o el peronismo. El 37,5% destaca la coincidencia con sus ideas y su modo de gobernar. El rechazo al adversario pesa, incluso cuando la economía genera malestar.

Por eso, desaprobar la gestión no equivale a votar por el rival. El empate describe el momento de la consulta y deja abierto cómo se ordenarán las preferencias en campaña.

Galería de imágenes

En esta Nota

Franco Guareschi

Franco Guareschi

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Política"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil