Polémica en las redes por el axolote que Lilia Lemoine tiene como mascota

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine volvió a quedar en el centro de una polémica en las redes sociales, esta vez por las fotografías que publicó de sus dos axolotes, unos anfibios originarios de México que mantiene como mascotas y que despertaron cuestionamientos sobre la tenencia de especies exóticas, su protección y las condiciones legales para criarlas en la Argentina.

El episodio comenzó a ganar repercusión cuando la legisladora compartió imágenes vinculadas con sus animales y comentó que había recibido unas medias con un diseño inspirado en ellos. “Me regalaron estas medias. Las voy a llevar al Congreso, ya que no puedo llevar a Albina y Melanino”, escribió, en referencia a sus mascotas. La publicación, que en principio tenía un tono cotidiano y humorístico, terminó generando un debate que trascendió la anécdota.

Numerosos usuarios cuestionaron que una legisladora tuviera en su casa animales considerados exóticos y pusieron el foco en la situación de conservación de la especie, así como en la legalidad de su tenencia. Las críticas se multiplicaron entre quienes plantearon que el axolote no es una mascota doméstica convencional y quienes reclamaron explicaciones sobre su procedencia, las condiciones de cautiverio y la documentación necesaria para mantenerlo.

La respuesta de la diputada no se limitó a la publicación de las imágenes. Lemoine defendió la tenencia de los animales con el argumento de que la especie está en peligro de extinción en su ambiente natural y sostuvo que en cautiverio puede reproducirse adecuadamente. También dio detalles sobre el espacio destinado a sus mascotas: afirmó que los ejemplares miden menos de 15 centímetros, que la pecera tiene una capacidad de 70 litros y que prevé trasladarlos a una de 120 litros cuando crezcan. Esas explicaciones buscaron responder a las críticas sobre el tamaño del recipiente y las condiciones en las que viven Albina y Melanino.

Sin embargo, el argumento de la conservación abrió otro frente de discusión. El axolote, cuyo nombre científico es Ambystoma mexicanum, es un anfibio de la familia de las salamandras, originario de los canales y humedales de Xochimilco, en Ciudad de México. Tiene una característica biológica extraordinaria: puede regenerar extremidades y reparar determinados tejidos, lo que lo convirtió en objeto de investigaciones científicas. Su población silvestre se encuentra en una situación crítica debido a la contaminación del agua, la pérdida de hábitat, la urbanización y la presencia de especies invasoras.

En la Argentina, el aspecto legal requiere una precisión importante. El Senasa establece requisitos para el ingreso de mascotas no tradicionales, categoría que incluye a los anfibios, y señala que pueden ser necesarias autorizaciones adicionales de las autoridades de fauna silvestre según la especie. Para importar animales vivos, las reglas generales contemplan autorización previa y documentación sanitaria.