Enojo en el Gobierno por el saludo de Mauricio Macri a Lula

El saludo de Mauricio Macri y del PRO a Luiz Inácio Lula da Silva tras su triunfo electoral en Brasil abrió un nuevo foco de tensión dentro de la sutil alianza política que sostiene al Gobierno de Javier Milei. El expresidente y su partido optaron por reconocer públicamente la victoria del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), mientras el mandatario libertario evitaba felicitarlo y compartía en sus redes sociales publicaciones que cuestionaban el proceso electoral. La diferencia de posturas dejó al descubierto las tensiones entre el pragmatismo institucional que el fundador del partido amarillo reivindica para la relación bilateral y la confrontación ideológica que Casa Rosada mantuvo durante la campaña brasileña.

El domingo, el presidente de Brasil se impuso en la segunda vuelta presidencial frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una elección extremadamente ajustada. Con el 99% de los votos escrutados, los resultados ubicaban al candidato del PT en torno del 51,8%, frente al 48,2% de su rival. La diferencia confirmó la continuidad de Lula Da Silva en la Presidencia y significó una derrota política para el bolsonarismo, que había contado con el respaldo explícito de Milei. La cuestionada reacción de Macri llegó el lunes a través de su cuenta en la red social X. “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, escribió el exmandatario.

El mensaje reconoció el resultado de las urnas sin entrar en la disputa ideológica que había dominado la campaña ni sumarse a las denuncias de irregularidades promovidas por sectores del bolsonarismo. También incorporó una dimensión regional: la estabilidad y el crecimiento de Brasil, principal socio comercial de la Argentina junto con otros mercados estratégicos, tienen consecuencias directas sobre la economía y la política exterior del país.

El PRO, por su parte, difundió un comunicado institucional que profundizó esa postura y convirtió el saludo personal de Macri en una definición partidaria. “El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente”, sostuvo el partido. El texto agregó que la relación entre ambos países constituye “un pilar fundamental” que se fortalece con cada nueva etapa democrática y concluyó: “Felicitamos a Lula da Silva y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral”.

La felicitación adquirió mayor relevancia por el contraste con la conducta de Milei, quien había intervenido abiertamente en la campaña electoral brasileña en favor de Flávio Bolsonaro y mantenido una confrontación pública con Lula. Durante las semanas previas a los comicios, el Presidente argentino había calificado al mandatario brasileño de “ladrón” y “presidiario”, además de cuestionar su orientación política.El episodio que agravó la controversia fue la reacción del propio Bolsonaro después de conocerse el escrutinio. El senador afirmó que no podía reconocer la derrota en esas condiciones y reclamó la anulación de los comicios. “Hay mucho que aclarar antes que Brasil reconozca esta barbaridad que acaba de pasar”, sostuvo.

El malestar del Gobierno Nacional ante los resultados de la elección dominical en el país vecino tuvo su replica en la militancia libertaria y en las redes sociales. Ante el descontento oficialista, los dichos del fundador del PRO cayeron como un balde de agua fría en los activistas digitales de la LLA. Haciéndose eco del malhumor, La Derecha Diario cuestionó duramente los posteos, tanto de Mauricio Macri como del PRO, en su cuenta de X.

"Vergonzoso: Mauricio Macri y el PRO felicitaron a Lula Da Silva después de que Flavio desconociera los resultados", tuiteó ela plataforma periodística oficialista dirigido por Javier Negre, acompañado de una imagen con los respectivos mensajes del ex presidente, y agregó: "El tibio y fracasado expresidente le deseó "prosperidad y crecimiento" al mandatario socialista, mientras que su partido celebró el resultado como una "nueva oportunidad", a pesar de que Bolsonaro anunció que solicitará la anulación de los comicios por considerarlos fraudulentos".

Por otro lado, las objeciones del bolsonarismo se concentraron, entre otros puntos, en la decisión de la Justicia Electoral brasileña de extender dos horas el horario de votación en determinados lugares, en medio de denuncias sobre problemas en el transporte de electores. Milei amplificó publicaciones que presentaban esa medida como un supuesto intento de fraude, incluida una del mismo portal de La Derecha Diario que afirmaba: “LULA QUIERE ROBAR LAS ELECCIONES”. Sin embargo, esas publicaciones no aportaron pruebas concluyentes que demostraran que el resultado hubiera sido manipulado.

En ese contexto, el silencio presidencial frente a la victoria de Lula Da Silva se convirtió en otro elemento de la discusión política argentina. Mientras Macri y su partido reconocían el resultado, Milei retomó su actividad pública sin emitir una felicitación directa al mandatario brasileño. Durante la mañana del lunes encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, pero el resultado electoral no fue tratado públicamente en ese encuentro.

La postura de Macri también debe leerse a la luz de su propia trayectoria. Durante su presidencia mantuvo una relación cercana con Jair Bolsonaro, con coincidencias en materia económica, política y regional. Por supuesto, su felicitación al actual mandatario socialista no supone necesariamente una reconciliación ideológica, sino el reconocimiento de una realidad institucional. En ese sentido, también el mensaje del PRO se concentró en la relación estratégica entre los dos países, el diálogo y la cooperación, sin entrar en una defensa de las políticas internas del candidato ganador.