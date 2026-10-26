Facundo Moyano explica su estado en lo de Moria: "Fui con una botella de whisky encima"

Facundo Moyano volvió sobre la entrevista que le dio a Moria Casán el 25 de septiembre y explicó por qué se lo había visto alterado. En un audio de WhatsApp que la conductora difundió el viernes 23 de octubre en La mañana con Moria, el exdiputado reconoció que había tomado alcohol y que atravesaba un momento de angustia.

“Fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido”, admitió. La explicación llegó casi un mes después de aquella aparición, en la que había hablado de su relación con Candela Arizaga y rechazado las acusaciones en su contra. Sus gestos y sus dificultades para expresarse habían generado repercusiones. El audio reavivó el debate sobre esta aparición televisiva.

Antes de reproducir el mensaje, Casán recordó las dudas que precedieron a la visita. Según relató, Moyano debía llegar a las 9.30, pero apareció pasadas las 10.30. La conductora contó que lo había notado indeciso sobre si concurrir y que, al verlo, percibió señales de llanto y falta de descanso. La charla terminó saliendo al aire sobre el cierre del ciclo.

Pese a las condiciones en las que llegó al estudio, el dirigente sostuvo que se había ido conforme porque pudo desahogarse. También defendió la veracidad de lo que había contado y señaló que la Justicia debe esclarecer los hechos. Su valoración de la entrevista, así, combinó el reconocimiento de su estado personal con la ratificación de su versión.

En el mismo intercambio, cuestionó que las preguntas se concentraran ahora en un eventual casamiento o embarazo, cuando el conflicto había comenzado con acusaciones de violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Además, atribuyó a terceros algunas de las versiones difundidas y sostuvo que Arizaga no había formulado ciertos señalamientos. Se trata de su postura frente al caso.

El audio también incluyó referencias a su vínculo con Candela. Moyano dijo que su prioridad era saber que ella estaba bien y relató que ambos habían atravesado un fuerte estrés. Según su testimonio, durante un encuentro en Madrid pudieron conversar sobre lo ocurrido y sobre la forma en que se habían manejado distintas situaciones.

Aunque expresó su deseo de que el conflicto se resolviera pronto y dio por cerrado el asunto en términos personales, esa afirmación no equivale a una resolución judicial. La difusión del mensaje volvió a poner bajo la lupa su paso por televisión: esta vez, fue el propio protagonista quien explicó qué le había pasado antes de sentarse frente a Moria.