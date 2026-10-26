Quién es el contador Manzanares, la figura clave del juicio Hotesur-Los Sauces

El hombre que durante décadas guardó los secretos contables de los Kirchner llegó a Comodoro Py dispuesto a rendir cuentas. El viernes 23, en el inicio del juicio Hotesur-Los Sauces, Víctor Manzanares dijo que venía “a responder ante la sociedad, ante la Justicia”. También expresó su necesidad de una sentencia: “Yo necesito cerrar este capítulo de mi vida”. Para el excontador, afrontar el proceso es parte de su arrepentimiento.

Su historia con la familia empezó en Río Gallegos, cuando Néstor recién llegaba a la intendencia. Como contó NOTICIAS, Manzanares provenía de una familia con patrimonio y acompañó el crecimiento económico del matrimonio. Conocía las operaciones desde adentro: su trabajo lo ubicó en el corazón de los negocios privados de quienes después ocuparían la Casa Rosada.

Llevó la contabilidad personal de Néstor y Cristina y la de Hotesur y Los Sauces; también presidió CO.MA, otra sociedad del grupo. Los balances y la documentación que confeccionó son parte del expediente. La acusación le atribuye un papel central en la estructura que habría permitido blanquear fondos mediante hoteles y alquileres. Llega al debate como acusado: su responsabilidad deberá resolverla el tribunal.

El quiebre llegó con su detención en julio de 2017, ordenada por Claudio Bonadio en Los Sauces. Pasó 22 meses preso en Marcos Paz. Según explicó, ese encierro lo llevó a revisar su participación en las maniobras. La caída también quebró el vínculo con sus antiguos clientes: el profesional que había administrado información reservada empezó a contar lo que sabía.

Se convirtió en imputado colaborador en Cuadernos y aportó datos sobre Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor Kirchner, y sus negocios. Su contribución permitió sumar al expediente nombres de sociedades y bienes en el exterior. En 2022 ratificó ante el fiscal Carlos Stornelli sus dichos sobre las operaciones atribuidas a Muñoz, en una derivación de esa investigación. Por entonces contó que ya no tenía actividad profesional y que intentaba reconstruir su vida en familia. Admitió que volver a ejercer y conseguir clientes resultaba muy difícil después de su paso por la cárcel.

Su valor para los investigadores está en esa combinación: conoce los números y a sus protagonistas. Haber sido arrepentido en Cuadernos no borra las imputaciones que enfrenta en Hotesur-Los Sauces. Ahora comparte el banquillo con Cristina y Máximo. El antiguo custodio de sus cuentas busca que la Justicia termine de saldar las propias.