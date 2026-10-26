"Pepe" Scioli saludó a Lula con una indirecta para su hermano: "Yo no cambio"

"Felicitaciones Lula Da Silva. Yo no cambio…", fue el posteo de José "Pepe" Scioli tras conocerse el triunfo del mandatario brasileño en el balotaje presidencial ante Flavio Bolsonaro ocurrido este domingo en el país vecino. El tuit de Scioli que incluyó una imagen del Luiz Inacio Lula Da Silva y él, fue una calculada indirecta contra su hermano, Daniel Scioli, con quien viene manteniendo una distancia política que quedó expuesta públicamente cuando el ex gobernador peronista aceptó incorporarse al gobierno de Javier Milei, después de haber construido durante décadas su carrera dentro del justicialismo.

En ese momento, el desembarco en La Libertad Avanza de quien fuera recordado como el vicepresidente de Néstor Kirchner provocó una reacción irónica de "Pepe" Scioli, quien había sido uno de sus colaboradores de mayor confianza durante su etapa como gobernador bonaerense y cuestionó con sarcasmo el contraste entre su anterior aspiración presidencial por el peronismo y su nuevo cargo en una administración libertaria. El episodio dejó al descubierto una fractura que excedía una diferencia circunstancial.

El 31 de enero de 2024 se confirmó que Daniel Scioli asumiría como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Milei y "Pepe" Scioli publicó una historia de Instagram con una pregunta que resumía su reproche: “Basta de preguntar!!! Cuál es la diferencia de ser candidato a presidente por el Frente para la Victoria a ministro de LLA?”. Cerró el mensaje con una ironía: “No la ven”. La referencia apuntaba a la contradicción entre la candidatura presidencial que el actual funcionario mileísta había intentado impulsar en 2023 dentro del peronismo y su decisión posterior de integrar el gabinete del dirigente que había derrotado electoralmente al kirchnerismo.

"Pepe" Scioli desempeñó un rol clave durante buena parte de la carrera política de su hermano. Fue uno de sus operadores y asesores de mayor confianza, con participación en la construcción de su proyecto bonaerense y en las estrategias que lo llevaron a convertirse en una de las figuras centrales del peronismo. Durante los dos mandatos de Daniel Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre 2007 y 2015, formó parte de su círculo político. Por eso, el cambio de rumbo de su hermano no fue interpretado solamente como una decisión individual, sino también como el abandono de un espacio que ambos habían contribuido a construir.

Por otro lado, el giro de Daniel Scioli también quedó reflejado en su relación con los presidentes brasileños, Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. Como embajador en Brasil desde 2020, Scioli debió trabajar con Bolsonaro durante la presidencia de Alberto Fernández, una etapa atravesada por diferencias ideológicas y tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Brasilia. El mandatario brasileño cuestionaba con frecuencia al gobierno argentino y llegó a comparar sus políticas con las de Venezuela y Nicaragua. Pese a esas diferencias, Scioli cultivó una relación personal y diplomática fluida con Bolsonaro, quien lo recibía habitualmente en el Palacio del Planalto. El embajador defendía la necesidad de preservar los vínculos comerciales y evitar que las disputas ideológicas perjudicaran la relación bilateral.

Sin embargo, la relación cordial con Bolsonaro no significó que Scioli rompiera sus vínculos con Lula. En abril de 2015, cuando era gobernador bonaerense y precandidato presidencial del Frente para la Victoria, se reunió con el dirigente del Partido de los Trabajadores en San Pablo y lo definió como “un gran referente latinoamericano”, además de destacar su contribución a la integración regional junto con Néstor y Cristina Kirchner. Por su parte, el dirigente socialista expresó públicamente su respaldo a Scioli para las elecciones presidenciales argentinas de ese año, que finalmente perdió en el balotaje frente a Mauricio Macri.

La relación volvió a cobrar relevancia en mayo de 2021, cuando Scioli se reunió con Lula Da Silva en Brasilia después de que la Justicia brasileña anulara las condenas que le impedían participar plenamente de la política. El embajador destacó entonces el diálogo mantenido con el dirigente brasileño y su compromiso con la Argentina. Al mismo tiempo, sostuvo el vínculo institucional con Bolsonaro, una convivencia diplomática que le exigía tratar con dos dirigentes enfrentados en el escenario político verde e amarela.

El último capítulo de toda esta cambiante y camaleónica transformación se produjo hace días, cuando Daniel Scioli felicitó al candidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, por su victoria en la primera vuelta de las elecciones brasileñas. El gesto marcó un nuevo capítulo en su evolución política: quien había elogiado a Lula Da Silva por su contribución a la integración latinoamericana y reconocido su mayor compromiso con el Mercosur pasó a celebrar el resultado de uno de los principales referentes del espacio rival bolsonarista. Por supuesto, la felicitación se inscribe, además, en el alineamiento de Scioli con el gobierno de Milei, que mantiene una afinidad ideológica más marcada con la derecha brasileña que con el Partido de los Trabajadores.