Encuesta: el 48 por ciento siente "vergüenza ajena" cuando escucha hablar a Milei

La provocación tiene un costo. Según una encuesta nacional de CELAG, el 48% de los consultados siente “vergüenza ajena” cuando escucha hablar a Javier Milei. El dato pone el foco en la reacción que despierta su palabra y se suma a otros indicadores adversos para la Casa Rosada: el Presidente registra un 58,2% de imagen negativa frente a un 38,6% de positiva.

El relevamiento se hizo entre el 30 de septiembre y el 20 de octubre, mediante 2.000 entrevistas presenciales. Abarcó 27 localidades de 17 provincias y la ciudad de Buenos Aires. La evaluación de la gestión también arroja un saldo desfavorable: 60,7% de opiniones negativas y 38,7% positivas. Esas categorías incluyen las respuestas “regular mal” y “regular bien”, respectivamente.

El malestar excede la figura presidencial. Un 69,1% eligió definiciones negativas sobre la situación del país: 28,5% considera que está peor que nunca, 21,9% la describe como incierta y caótica y 18,7% cree que las cosas no están bien, aunque los argentinos ya están acostumbrados. Las respuestas dibujan una sociedad en la que predomina el desencanto.

La economía ayuda a entender ese clima. Para el 45,4%, el principal problema es la situación económica cotidiana; la inseguridad aparece después, con 22,2%. Sobre los ingresos del hogar, 37,5% dice que no llega a fin de mes y 52,1% lo consigue muy justo y con mucho esfuerzo. Apenas 10,1% afirma que llega. El bolsillo sigue siendo una prueba que el discurso oficial no consigue dar por superada.

Sin embargo, el rechazo no garantiza una victoria opositora. En un eventual balotaje, Axel Kicillof obtiene 42,7% y Milei, 42,5%; otro 14,8% no votaría por ninguno. Las dos décimas de distancia describen un empate técnico. Entre quienes tienen buena imagen del libertario, 59,4% lo valora porque impediría el regreso del kirchnerismo o el peronismo, y 37,5% porque coincide con sus ideas y su manera de gobernar. La comparación es una foto del presente: falta un año para las presidenciales de 2027 y el desgaste del Gobierno todavía no se traduce en una diferencia electoral fuera del margen de error.

CELAG tiene un antecedente que vuelve atendible su lectura: en mayo de 2023 publicó un sondeo que ubicaba a Milei como el candidato individual más votado para las PASO, con 29,3%. Todavía no estaban definidas las fórmulas de las principales coaliciones. Meses después, el libertario ganó aquellas primarias. Ahora, el mismo centro de estudios muestra cuánto rechazo convive con su capacidad de conservar votos.