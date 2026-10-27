El bullying contra Eduardo Feinmann en las redes tras el triunfo de Lula

Eduardo Feinmann quiso cargar a los periodistas de C5N y terminó recibiendo las gastadas. El triunfo de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje brasileño convirtió una publicación suya en el centro de una pelea en X. Hubo ironías, reproches profesionales y respuestas del conductor que llevaron la discusión al terreno personal.

El disparador fue una captura de la cobertura de C5N, cuando Bolsonaro aparecía al frente del recuento. Feinmann la acompañó con una palabra: “Destruidos”. Con la victoria de Lula, sus críticos le devolvieron la burla y le atribuyeron un festejo anticipado. Él negó que aquella imagen hubiera sido un pronóstico electoral.

Ari Lijalad lo llamó payaso. Feinmann replicó que su publicación mostraba un corte con el 22,68% de las mesas escrutadas y que la de su colega correspondía al resultado definitivo. “Son dos momentos distintos”, escribió. También lo acusó de hacer el ridículo por confundir ambas instancias.

Néstor Centra ironizó sobre el aporte del conductor y de La Nación+ a su alegría del domingo. La respuesta fue personal: “Néstor, qué vida tan pobre”, lanzó Feinmann. Le reprochó que su festejo dependiera de una derrota ajena y de burlarse de un periodista. Entre las réplicas, un usuario le recomendó apagar el celular.

Dante López Foresi reivindicó el triunfo como propio por su identificación con la Patria Grande y aseguró que a Feinmann le había dolido. El conductor lo acusó de reducir la elección a una disputa de hinchadas y rechazó esa interpretación: “Yo anticipé el resultado y lo informé”. Cerró con una descalificación sobre sus capacidades cognitivas.

Fabián Waldman planteó otro cuestionamiento: haberse burlado de colegas que trabajaban cuando la elección seguía abierta. Feinmann admitió que se había reído de sus expresiones, pero los acusó de militar un resultado. Insistió en que no había criticado su trabajo ni hecho una predicción. La explicación terminó con otro ataque personal.

En esos intercambios convivieron dos discusiones: qué había informado durante el escrutinio y por qué eligió mofarse de comunicadores. Su defensa sobre los datos parciales no respondía al reproche por el tono del mensaje.

El lunes, en Radio Mitre, reconoció la remontada de Lula y afirmó que había ganado la democracia. Sin embargo, volvió a cuestionar a quienes celebraban desde la Argentina como si hubiera vencido el kirchnerismo. El resultado brasileño ya estaba definido; la pelea entre periodistas argentinos seguía abierta.