Examen médico a Milei: la respuesta del Gobierno al pedido de Rodolfo Aguiar

El Gobierno respondió al pedido de Rodolfo Aguiar para conocer si existen evaluaciones sobre la aptitud psicofísica de Javier Milei. La contestación salió de la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, y no conformó al titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE): la calificó de “incompleta y evasiva”.

La nota, firmada por Laura Zuvanic, directora general de Recursos Humanos, señala que el Presidente ocupa un cargo de elección popular bajo los requisitos de la Constitución. Luego aclara que esa dependencia “es competente en relación al marco normativo aplicable en materia de Empleo Público Nacional”.

La precisión importa: la competencia mencionada corresponde al ámbito de actuación de Recursos Humanos. El texto reproducido no constituye un certificado médico ni acredita un resultado sobre la salud del mandatario. La respuesta administrativa dejó abierta la disputa por la documentación que reclama el sindicato.

El planteo original, presentado en septiembre mediante un pedido de acceso a la información pública, buscaba saber si había exámenes, juntas médicas, certificados o dictámenes sobre la aptitud del jefe de Estado para ejercer el cargo. En caso afirmativo, ATE solicitó la fecha, el profesional u organismo interviniente y el resultado: apto, no apto o una fórmula equivalente.

La solicitud excluía el detalle de la historia clínica y los diagnósticos. También preguntaba si existían normas o protocolos que contemplaran controles periódicos. Aguiar contrastó esas dudas con los exámenes preocupacionales exigidos a quienes ingresan a trabajar en la administración pública.

Tras recibir la contestación, el dirigente reclamó estudios complementarios o certificados suscriptos por profesionales. “Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren”, sostuvo. Como antecedente, mencionó los partes médicos difundidos durante problemas de salud de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

El gremio informó que el trámite comenzó ante la Jefatura de Gabinete, con copia a Presidencia, y luego fue derivado al área de Karina Milei para elaborar esta contestación.

ATE anunció que enviará un pedido adicional para obtener documentación que certifique la aptitud psicofísica presidencial. Además, impulsará una iniciativa para exigir exámenes preocupacionales y certificados de aptitud a los postulantes a cargos electivos desde 2027. Por ahora, se trata de una propuesta sindical.